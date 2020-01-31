武漢肺炎台灣確診第10例 女宿主丈夫是武漢台商

台灣當局今天(31日)宣布確診第10例武漢肺炎；病毒女宿主的丈夫是在武漢工作的台商。武漢病毒截至目前已在中國造成213人死亡、確診9782例。

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根據台灣中華民國的“中央流行疫情指揮中心”31日晚間緊急召開記者會宣布，確診第10例病例，自由時報指出，但這是之前公布的可能病例，屬於家庭內感染，沒有擴散成社區感染。

30日台灣的這個確診第2例本土武漢肺炎病例，也就是台灣的第9例確診病例，這名病毒宿主疑遭其在武漢工作的丈夫所感染，但台商丈夫發病當時並未被懷疑感染武漢肺炎、也沒採檢。這是中央社指出的。

台灣中央流行疫情指揮中心揮中心30日晚間證實，該宿主的丈夫經檢驗後體內仍有病毒，31日判定確診，因此研判此次群聚事件為家庭群聚。

台灣自由時報還指出，這名台商當時僅出現咳嗽、流鼻水等輕微癥狀，因癥狀輕微、且當時會被懷疑為武漢肺炎感染的通報要求條件比較多，例如“仍須有發燒等癥狀”，因此沒被通報和採檢，只當成一般感冒。

指揮中心的指揮官陳時中向媒體表示，《一則以喜、一則以憂 》，這第9例與第10例的夫婦的感染武漢肺炎病毒，已有科學上的證據，整體來說沒有擴散，仍守住沒有社區感染的這條線。