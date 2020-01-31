法新社看到武漢街頭陳屍

法新社在武漢街頭拍攝到的屍體2020年1月30日。

據法新社記者發自武漢的報道，1月30日早晨在武漢街頭看到一具男人屍體躺在人行道上幾個小時。現場一名穿睡衣的婦女說，這幾天死了很多人，醫生都忙不過來。

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從面部判斷，這名死者大概60歲，身穿黑衣，面部蓋一塊白布，雙臂放在身體兩側。不過，沒有證據可將這名死者與武漢肺炎聯繫起來。

法新社記者周四早晨在一個傢具店門前看到這具屍體，那裡距武漢第六醫院僅幾十米。武漢第六醫院是接納新冠病毒感染病患的定點醫院之一。

過了一會，有穿防護服的警察和救護人員到場檢查屍體。然後醫務人員小心地蓋上一塊藍布。法新社向警方和地方衛生部門詢問這人是在什麼情況下死去的，兩個部門都回答不上來。武漢封城後又禁止普通車輛上街，街上空蕩蕩的，也許因此這名死者的身份不明。

顯得焦躁的警察，將一些硬紙板圍在屍體周圍，擋住公眾視線，等待法醫檢查。檢查完畢，這些人脫掉自己身上的防護服，然後立即被同伴往噴消毒劑。

一名路人向這具屍體走去，卻被一名穿粉紅睡衣的婦女攔住，她擔心這名死者國感染了新冠病毒。該婦女很痛苦地說，“太可怕了，這幾天很多人都死了，醫生忙不過來，所以沒能立即管”。

陳屍現場附近有一男子在抽煙，被警察責令掐了煙，帶上口罩。這幾天，在武漢，戴口罩是強制性的。該男子立即道歉。

警察和救護人員到場兩小時後，這具男屍被裝入一個黃色裹屍袋，放在擔架上，送入一個玻璃不透明的白色貨車。警察和醫務人員在車離開後，立即對陳屍現場做消毒。

法新社記者在陳屍的現場停留了兩小時。期間，聽到這個街區至少有15輛救護車被召去急救。