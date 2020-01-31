英國武漢撤僑包機很多空位 有人稱沒交通趕不到機場

英國政府租用一架包機今天1月31日從武漢起飛，將首批在武漢新冠病毒肺炎區的英僑撤回英國。這架飛機內有很多空位。有武漢的英僑表示，沒有交通，3個小時趕不到機場。

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英國政府今天1月31日宣布，英國租用一架西班牙飛機，跟西班牙合夥撤僑。這架飛機今天當地時間9點45分從武漢起飛，機上載有110人，其中83人英國公民，27名外國人，還有很少的醫生。

英國外交部發布聲明稱，這架飛機定於今天英國時間13點在倫敦以西120公里的布萊茲-諾頓（Brize Norton）空軍基地降落，英國人下來後，這架飛機將飛往西班牙。

英國在中國當局為撤僑開放綠燈後，曾打算用這架撤回200人，但不少在武漢的英國僑民表示沒有交通，無法到達機場。名叫霍斯（Nick House）英國人和他的印尼太太與兩個孩子都未能離開武漢。霍斯說，僅在飛機起飛前3小時得到通知，由於沒有交通，他們無法趕到機場。之前也有駐武漢的英僑表示，由於當地政府不允許他們的中國配偶和孩子跟他一道撤離，因此難以割捨，進退兩難。

這架飛機上的英國人喬-阿米特（Joe Armitt）傳給Sky News的照片顯示，飛機艙內有很多空座位。英國政府發言人周三曾表示，為了預防萬一，從武漢回來的英國人下飛機後都要到一個公營的醫療機構樓房內隔離14天。

中國官方今天的統計顯示，武漢新冠病毒在中國內地造成死亡人數升至213人，感染者超1萬人。