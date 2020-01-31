英國首度確診武漢肺炎兩例 法國歸國公民兩人出現疑似癥狀

自倫敦方面消息，英國政府首席醫學官在周五宣布，英國已有兩人被確診為武漢肺炎病例，二人被指來自同一家庭，並於當地時間周四晚被送入紐卡斯爾附近醫院救治。此外，法國衛生部部長阿涅斯·布贊(Agnès Buzyn)稍後介紹稱，在從武漢撤出的法國公民中，有兩人出現了武漢肺炎癥狀，在經受檢測後他們確認對病毒呈陰性。

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根據中國國家衛健委在當天公布的信息，截至1月30日24時，該部門收到中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告確診病例9692例（四川省累計確診病例核減1例），現有重症病例1527例，累計死亡病例213例，累計治癒出院病例171例，共有疑似病例15238例。針對英國境內首次被確診的武漢肺炎患者消息，英國首席醫學官克里斯·惠蒂（Chris Whitty）發表聲明稱，“國家醫療服務系統已做好充分準備，並有管控傳染病的經驗，我們正在迅速開展工作以查出患者與患者是任何接觸的，以防止進一步傳播。”此次在英國被確診的兩例武漢肺炎病例出自同一家庭，均在英格蘭伯明翰市。

惠蒂還強調稱，“我們一直在為應對英國出現新型冠狀病毒病例做準備，並採取了強有力的控制病毒傳染的措施，以便做出迅速反應。”他並指，“我們正在迅速確認跟患者接觸過的人，來防止進一步的傳播。” 惠蒂稱，隨着疫情的蔓延，英國正在與世界衛生組織以及國際社會開展密切合作，以“確保我們為各種可能出現的情況做好準備”。另據英國政府針對武漢肺炎疫情所採取的撤僑計畫，110名在武漢居住的英國及外國公民已於當地飛往英國，按計畫這架包機會在抵達英國牛津郡的布萊茲諾頓皇家空軍基地（RAF Brize Norton）後，讓飛機上的乘客進行為期14天的隔離。近日，英國航空公司已效仿多家外國航空公司暫停了所有直飛中國大陸的航班。

另在法國方面，搭載法國從武漢撤僑公民的班機，已經抵達位於南部羅納河口省的卡里勒魯埃度假村進行隔離。據悉，此次班機將180名自願離開武漢的法國公民撤離，衛生部長布贊在當天下午向媒體表示，他們中兩人存在武漢肺炎的癥狀，並在下飛機後被送往醫院接受治療。布贊本人隨後在當晚跟進介紹稱，從武漢撤回的兩名擁有疑似癥狀的法國公民經檢測對病毒呈陰性。但她指出，目前二人仍將被送入接受隔離檢測。布贊稱，法方正在籌備第二班飛往武漢進行撤僑的班機，最快可從周日出發但目前相關安排還尚未敲定。法國此前在周四確證了第六例武漢肺炎患者病例。

據了解，所有剛剛抵達法國的武漢法國居民則被要求籤署一份同意書，以允許他們在隔離期間接受醫療監測和跟蹤。面對抵法公民中有人出現存在疑似病症的消息，普羅旺斯-阿爾卑斯-藍色海岸省省長達度特（Pierre Dartout）在新聞會上告訴民眾稱，“要向（度假村）附近的所有居民保證，不但當地已經部署了憲警以防止任何對進入該區域的嘗試，此外勸說民眾不應促使驚慌”。德國方面，德國周五確證了新的兩例武漢肺炎病例，使該國目前的確診人數升至7例。二人中包括一名在德國工作的德國人，另一人則是在上海工作的中國公民，目前二人正在德方醫院接受治療。他們都為德國汽車零部件製造商偉博思通（Webasto）供職。

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）稱，德國政府周五派出一架軍機前往武漢進行撤僑。此次德方的撤僑行動預計將滯留在武漢的“100多名”德國公民接回斯圖加特附近格麥斯海姆（Germersheim）的一處軍事基地隔離檢疫兩周。馬斯稱，“此刻，我們鬆了一口氣。”他說，撤離者中沒有2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）確診或疑似病例。