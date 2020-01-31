親中世家醫管局主席範鴻齡呼籲政府果斷“減少中港人流”

前中信泰富董事總經理、香港醫管局主席範鴻齡30日加入呼籲政府採取果斷措施“進一步減少中港兩地人流”。醫管局是全港公立醫院網絡的總管，旗下管理43間公立醫院和醫療機構、49間專科門診及73間普通科門診。但不少醫護人員對林鄭月娥政府一直拒絕全面對大陸旅客封關的措施表達強烈不滿，怨聲載道，甚至還包括罷工在內的工業行動。

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範鴻齡呼籲“進一步減少中港兩地人流”，已經非常接近香港社會目前的民意，即政府需要立即全面對大陸訪客封關，方可有效控制武漢病毒的傳染渠道。

林鄭月娥早前在記者會上表示，全面對大陸來港訪客封關有困難，而且還帶點冷嘲的語氣警告醫護人員不要“下下（動不動）都威脅採取激進的行動”。

在香港出任多份公職的範鴻齡說，雖然政府較早前已推出多項減少人流的政策，但似乎仍未能平息民間的恐慌。範鴻齡說，內地疫情急轉直下，隨着香港確診個案增加，社會上出現不安情緒，不少市民到藥房和個人護理用品店搶購口罩，甚至到超市搶購糧油日用品，反映公眾恐慌已在社會蔓延。

至於公立醫院的醫護人員，每天參與抗擊病毒，難免會擔心自己和家人的健康，他強調，非常理解部分同事的擔憂，對他們的訴求亦十分着緊，所以除了確保有足夠的個人保護裝備、提供化驗支援等措施外，更非常重視與前線員工的溝通，掌握員工的需要，將他們的訴求向政府轉達。

他舉例說，在高風險區域工作的人員，擔心工作後的住宿安排，醫管局已迅速回應，提供特別租賃津貼，讓他們可以無後顧之憂。措施詳情，稍後會公布。

範鴻齡曾任香港積金局、行政會議、紀常會、外彙基金諮詢委員會、港大司庫、紀律人員薪俸及服務條件常務委員會主席、輸入優秀人才及專才諮詢委員會主席、前任特首及政治委任官員離職後工作諮詢委員會成員、外彙基金諮詢委員會成員及司法人員薪常會成員等公職。

範的胞妹是羅範椒芬，她曾任香港教育統籌局局長及常任秘書長、廉政專員及香港科技園董事局主席，現任行政會議成員、第十二屆港區全國人大代表。兩兄妹前後分別出任中資要職以及政府多份公職，可見兩人深受北京的信賴。