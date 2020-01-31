香港新添兩宗一宗疑人傳人一宗疑在廣東中招

香港最新多了兩宗確診武漢冠狀病毒病例，累積確診個案增加到12宗。新確診個案其中1人是日前確診的兩名武漢來港夫婦的女兒，37歲的女兒最近並未到過武漢，懷疑是人傳人個案；另外1人是75歲男子，他曾經隱瞞去過廣東順德，直至被驗出對病毒測試呈陽性反應才和盤托出，但他之前在普通病房卧了一個星期，恐怕亦將病毒擴散。

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第一宗確診個案病患是前日確診染病的武漢夫婦之37歲女兒。父母在武漢封城前一天乘飛機來港，與女兒同住西九龍W酒店7天，亦一同到訪附近的麗思卡爾頓酒店及中環四季酒店。據悉其女兒是新移民，任職中資證券商海通國際投資部董事總經理。父母來港時，她到港鐵九龍站接他們到酒店；當父母被送往瑪麗醫院，她開始咳嗽，但仍返回住所、油麻地豪宅禦金·國峯第二座，播毒2日後才到醫院求醫併入院隔離。

衞生防護中心指，確診染病的37歲女病人，1月22日至28日與父母居於西九龍W酒店；28日亦一同到訪附近的麗思卡爾頓酒店及中環四季酒店。父母28日被送往瑪麗醫院，她就返回九龍的寓所，但同日開始咳嗽，至30日才到伊利沙伯醫院求醫，併入院接受隔離治療，現時情況穩定。中心指，她於病毒潛伏期內沒有到濕街市或海鮮市場，亦沒有接觸野生動物或禽鳥。據了解，她入院時並沒有發燒、咳嗽、肺炎等癥狀。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，此個案可能屬“有限度”人傳人，“因為個女系家庭成員，佢系因為透過緊密接觸所以先感染，都仲可以追溯到個原因”。他指若確診者無法追蹤感染源頭，亦沒有到過內地，無法追蹤旅遊史時，則極有可能屬本地感染個案，“如果系咁，就已經可以話系出現持續人傳人情況”。

第二宗個案是一名75歲男子。該名男病人涉嫌隱瞞曾到訪廣東順德，在內科病房播毒七日，當被發現初步確診後，才和盤托出曾到訪廣東順德，令同房的醫護和病人承受染疫風險。

衞生防護中心31日凌晨披露，確診個案的男子，居於青衣長康邨康美樓。中心指，他1月22日開始咳嗽及呼吸困難，1月24日到瑪嘉烈醫院求診併入院接受治療。他報稱去年上月30日至本月7日到過順德，並於當地一診所求醫。他亦於1月10日至14日到過澳門。他的太太、女兒及兒子沒有出現病徵，但將被送往麥理浩夫人度假村接受隔離監測。

另外，衞生防護中心亦接獲台灣衞生當局，確認一宗於1月26日確診的個案，該病人曾於1月25日乘坐中國南方航空CZ3097班機由廣州到台北，而機上一名香港人被列為密切接觸者。該香港人將會被送麥理浩夫人度假村。