中國新冠病毒確診病例過萬 死亡258例 美國宣布新冠病毒為國家緊急事件

根據中國官方最新數據，中國新型冠狀病毒確診病例超過11000人，死亡258人，湖北確診病例24小時猛增1347例。與此同時，美國政府宣布新冠病毒為國家緊急事件，禁止近期去過中國的外國公民入境。

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儘管特朗普政府一直表示武漢肺炎對美國人的威脅很輕微，周五宣布新型冠狀病毒為國家公共衛生緊急事件，對中國返美的美國公民實行隔離，禁止近期去過中國的外國公民入境。周五早些時候，美國疾病控制和預防中心宣布，195名從中國武漢撤離的美國公民將被強制隔離14天。目前這些人並沒有出現癥狀。

周五稍早些時候，美國將對中國的旅行警告提高至最高級別。在記者就此提問時，中國外交部發言人華春瑩批評一些美國高官的言行“既不符合事實，更不合時宜”，指責美國“帶了一個很不好的頭，實在太不厚道。”

美國衛生與公眾服務部部長阿紮爾周五宣布，從美東時間2月2日下午5時起採取下列臨時措施：對過去14天去過湖北省的返美美國公民實行最長14天的強制隔離；對過去14天去過中國大陸其它地區的返美美國公民在指定口岸實行嚴格檢查並要求他們在家實行有監控的自我隔離14天。他還說，特朗普總統簽署了一項總統公告，暫停有傳播2019新型冠狀病毒風險的外國人入境美國，據此，美國暫時禁止在過去14天內去過中國大陸的外國公民入境，唯永久居民和美國公民直系親屬例外。美國國土安全部代理部長庫奇內利周五表示，自本周日開始，來自中國的航班將只能在美國的七個機場入境。

中國疫情形勢緊張，世界衛生組織已於周四宣布在中國湖北省武漢發現的新型冠狀病毒為全球公共衛生緊急事件。從中國武漢爆發的新型冠狀病毒已在全球造成愈萬人感染。在中國，根據官方周五周六之間公布的最新消息，該病毒已導致二百五十九人死亡，全國確診病例11821例，已遠遠超過當年的非典確診病例。

美國目前已有七例確證病例，其中一位患者因人際傳播而感染。另有191人正在接受新型冠狀病毒檢測。