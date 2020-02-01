印度科學家發現新冠病毒有艾滋基因 武漢生化實驗室被籲澄清

武漢新冠病毒的來源一直沒有實錘定論。昨天推特上有人透露，印度科學家發現新冠病毒的基因序列中，被植入艾滋病毒基因。中國學者在“柳葉刀”醫學雜誌發布的報告顯示，最初的感染者與華南海鮮市場無關。中國也有媒體指出，新冠病毒可能有多個疫源地。

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名叫Dr. Eric Feigl-Ding的人日前在推特上轉發印度科學家有關新冠病毒基因的示意圖，指出，武漢新冠病毒被發現4個S蛋白可讓這款病毒更好地進入細胞部分，是來自艾滋病基因。這個說法令人感到人工操作新冠病毒的痕跡，並再次將外界的關注焦點引向武漢生化實驗室。

美國華人經濟學家何清漣今天在推特上發文呼籲武漢生化實驗室的專家們出來澄清有無此事。她說，“因為確實太邪惡了。作為曾經的中國人與海外華人，我想知道Who did it, why.”（誰幹的，為什麼）。

新冠病毒基因圖 Dr. Eric Feigl-Ding推特截圖

之前在武漢被感染新冠病毒，後來痊癒的中國醫學專家王廣發表示，一種抗艾滋病病毒的藥，對他很有效。

英國醫學雜誌《柳葉刀》1月24日刊出29名中國研究人員聯合公布的一項對武漢新冠病毒的調研結果，當中一個圖表顯示，最初2019年12月1日被感染的1人沒有去過武漢華南海鮮市場，然後12月10日確診的3人，有兩人沒有去過這個市場。直到2019年12月15日-20日，確診的感染者全部來自華南海鮮市場。中國財新網看到柳葉刀的這個報告的記者指出，首例患者被曝未涉海鮮市場，新冠病毒或有多個疫源地。

據美國金融“零對衝”（zerohedge.com）網披露武漢生化所研究確實有個冠狀病毒的團隊，該消息還曝光其中一名學術領軍人物的姓名，照片，履歷，研究內容。