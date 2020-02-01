林鄭拒絕封關醫護罷工如箭在弦多國拒絕港人入境

特首林鄭月娥31日召開記者會，堅拒對大陸來港人士全面封關，認為措施是對大陸人“歧視”，但在此同時，香港醫護人員多個工會因為對林鄭拒不封關政策不滿，罷工呼聲此起彼落，並會在今天（1日）投票表決。在此同時，多個國家已經將香港與大陸一視同仁，拒絕港人入境，包括聲稱恪守一個中國原則因此將香港和台灣與大陸人一併列入禁止入境名單，中東國家亦包括科威特。除意大利之外，根據中國外交部數據，全球已有62各國家禁止中國大陸人入境，包括新加坡和美國（所有曾經到過中國的外國人）等。

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但林鄭卻在記者會上指出，禁止大陸人入境違反國際衞生條例，與世衞聲明有衡突，世衞已促請各國不要採取任何助長“歧視的行動”。她說：“我希望全社會採取防疫、抗疫的工作，是互相包容、是尊重、是互諒互讓，而非以針對性排斥某部份人士而進行”，目前有些地方的確診個案比香港多，而且患者全部是中國人，亦沒有採取限制中國人入境的措施。

民主派會議召集人陳淑莊反駁林鄭混淆視聽，引述連日來的數字指，局部封關後經機場入境的人數實際有上升，如31日經機場入境的人比前日多逾800人，質疑局部封關未能有效減少與內地往來人次，要求全面封關。

公民黨譚文豪指，意大利、科威特等地已經陸續阻止港人到達當地，擔心歐洲其他國家會仿效意大利做法，“你（特區政府）不封關，人家（各地政府）就封你關”，並形容今次是人禍。他認為政府若拒全面封關，將令香港成為病疫的轉口港，大陸人可經香港轉到世界各地，認為是嚴重漏洞，重申封關並非針對中國，“如果件事發生在日本，香港政府一早做了”，斥今次是政治凌駕專業。

在此同時，香港前線醫護因政府拒絕全面封關而壓力爆煲，決定發動罷工。醫管局員工陣線31日表示，截至下午3時，已有接近7000名醫護人員聯署承諾參與罷工，占醫管局全體員工約8%。前線醫護批評政府未有回應醫護全面封關訴求，沒有從源頭堵截帶菌者，對醫護人員造成生命威脅，“資源並非無限，政府一日不封關，隔離資源就一定不夠，所以醫護罷工是政府所逼”。

醫管局員工陣線主席余慧明31日表示，本港至今確診12宗（今日多一宗）武漢肺炎，前日更出現首宗香港境內人傳人個案，直斥政府所謂“基本跟進”實際效用不大。香港現時只封閉部份不常用關口，以及依賴旅客自我申報，但其可信性成疑，只會引致更大社區爆發。

截至31日下午3時，逾6700位醫護人員聯署承諾參與罷工，占醫管局全體員工約8%，當中醫護人員為80%、護士佔70%、專職醫療人員佔13%、醫生佔8%。對於早前醫管局總行政經理莊慧敏指，正計畫向有住宿逼切性的受影響醫護人員提供特別租金津貼，陣線副主席羅卓堯指，醫管局“小恩小惠”不會動搖業界罷工決心，她要求局方正面回應醫護訴求，從源頭堵截帶菌者，解決醫療負荷爆煲問題，並主動與政府溝通“真封關”。

工會陣線1日舉行會員大會，投票表決罷工計畫，即日公布結果，翌日與醫管局高層展開談判。有關罷工計畫下周一開始，一連五日分兩階段進行，罷工首日只會暫停醫管局非緊急服務，若局方在首日罷工後仍不回應訴求，翌日起便會呼籲所有會員罷工，有可能影響緊急服務。據知，物理治療師總工會截止昨午，已有約四分之一物理治療師響應罷工。