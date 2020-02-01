武漢新冠病毒死亡259人感染11791人超過薩斯

武漢新冠病毒肆虐擴散，據中國政府官方宣布，死亡人數升至259人，確診感染11791人。全球20多個國家發現感染病例。俄羅斯，越南，印尼，意大利等國航空公司紛紛宣布暫停往返中國的航班。

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中國國家衛健委2月1日在新聞發布會上宣布，過去24小時，有46人死於新冠病毒，全國累計死亡升至259人。新增46個死亡病例中，除一例之外，其他45例都發生在湖北省。確診感染者在過去24小時增加了2100人，累計全國確診的感染者升至11791人。感染者總數已經超過2003年的薩斯疫情的感染人數（8000）

世衛組織在北京的壓力下，推遲一周在1月30日才宣布武漢疫情為“國際關注緊急公共衛生事件”，受到批評。金融時報表示，許多國家認為世衛組織早就應該做出這個宣布。

跟據暫時資訊，新冠病毒肺炎2019年12月在發端於武漢，病毒可能是通過一個海鮮和野味市場傳染擴散。目前已傳遍中國所有省份，並傳到香港，澳門，台灣，日本，韓國，越南，泰國，越南，意大利，法國，英國，美國等20多個國家。

中共武漢市委書記馬國強昨天在接受中國官媒採訪時，對自己沒有及時採取措施，管控疫情表示了愧疚和自責。