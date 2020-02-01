武漢肺炎 紅十字會再陷漩渦

世界上許多紅十字會享有公正忘我志願的清譽，可是，中國紅十字會曾因郭美美炫富事件聲名狼藉，位於新冠病毒中心的湖北紅十字會目前也因物資發放不公捲入輿論漩渦。

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專車為領導提取口罩？

一個為領導提取口罩的公務車輛的視頻再度激發人們的憤怒。2月1日，一名男子從武漢紅十字會臨時倉庫提出一箱3M口罩放入一輛汽車後備箱中。該汽車車牌為鄂A0260W，系武漢市政府辦公廳公務用車，該車司機稱領取的物資是給領導配的。網友質疑該男子領取口罩的用途去向及領取標準。武漢市委宣傳部工作人員稱 ，已上報情

這段視頻之所以引起很大的憤怒，一則因為口罩奇缺，二則湖北省紅十字會被指在分發捐獻物質上厚此薄彼，公正性受到很大質疑，這一視頻無疑加劇了人們的憤怒。有網民憤怒地嘲諷：“又是一個‘領導先走’”。

抗疫第一線的協和醫院只領到3000隻口罩

湖北紅十字會引發的質疑包括，本沒有在這次肺炎徵用名單上的醫院，卻收到了巨額款項和物質，真正有需要並自行上網募捐的武漢協和醫院，卻收到3000隻口罩。

1月29日該會發布的『物資使用情況分布』上，總共發放口罩24.5萬個，但流向抗疫一線醫院的協和醫院的才3000隻，而對據指是莆田系的武漢仁愛醫院調撥1.5萬個N95口罩，可是這個醫院的人數僅僅是協和醫院的十分之一。

輿論為什麼讀莆田系敏感？據中國媒體報道，莆田系掌握中國80%的民營醫療份額。5年前“魏則西事件”將莆田系暴露在公眾面前。此後莆田系醫院在中國的聲譽直跌。

遭到輿論強烈反彈後，湖北省紅十字會周六坦承物資分配確實存在問題，對此“深感痛心、自責和內疚”，並將對責任人追責。但又將捐給仁愛醫院的口罩名稱從N95改為據稱不適合一線醫院的KN95，但難以消除懷疑。

醫院領到很少 倉庫堆滿物資

募捐款項和物質的使用效率也引發質疑。據『新京報』報道，一邊醫院口罩緊缺，可是大量物資堆放在武漢紅十字會的倉庫里，導致大量捐贈款物不能及時得到使用，而各個醫院又不得不各自求援。另外，武漢紅十字會捐贈款項的使用效率，也引發公眾質疑。截至30日，武漢紅十字會累計接受社會捐贈資金6.0808億元，只撥付1.5859億元。

財新網微博周六武漢紅會倉庫直擊：倉庫堆滿物資，多家醫院等數小時領到少許。“記者看到，國博中心兩個超過足球場大小的倉庫里堆滿物資，少許工作人員在倉庫內清點、登記。從早上九點起，倉庫外有多家醫療單位等候領取物資，直到下午才領到少量離開。與此同時，從省外駛來的救援捐贈物資車輛一直源源不斷的駛入紅十字會倉庫。 一家有200名隔離病人的基層二級醫院直接遭到回絕，其工作人員表示，去各處領取物資處處碰壁。”

還有網民揭露紅會公布的捐贈物資的價值遠遠高於正常價格，口罩，蓮花清瘟膠囊都“不值那麼多錢”，紅會為什麼提高捐贈物資的價值？據指捐贈物資也要按其價值的比例提取“管理費”，價值金額越高，提取的費用越多。

紅十字會有無物資調配權

但湖北紅十字會的官方聲明並未平息眾怒，繼續被追問物資的調配權。湖北紅十字會備災救災中心的工作人員告訴中國《新京報》記者，所有紅十字會接收的物資均由湖北省或者武漢市防控指揮中心調配，不是由紅十字會調配，因此整個事件與湖北紅十字會無關。這意味着湖北省或武漢政府當局在主導物資分配？

中國紅十字會善款的流向經常引發質疑，2008年四川大地震，中國紅會用1000多萬元買了1000個天價帳篷。2011年，郭美美以中國紅十字會商業經理身份在網絡上炫富，使得中國紅會名聲一落千丈。