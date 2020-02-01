澳大利亞禁止任何到過中國人的外國人入境

繼美國後，澳大利亞周六宣布，2月1日起禁止任何到過中國的外國人入境，台灣宣布因應疫情今起廣東省民眾不得入境台灣，達美航空宣布，將加速執行暫停飛航自美國往返中國航班。法新社稱，截至到周六，新型肺炎擴散到全球至少二十四個國家及地區，各國紛紛下令禁止中國公民以及香港人入境。身陷新型冠狀病毒疫情的中國日益受到各國的孤立。

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美國政府宣布，禁止兩周內曾到中國外國人入境。美國同時限制所有中國航班要在指定七個機場升降。

繼美國後，澳大利亞周六宣布，2月1日起禁止任何到過中國的外國人或者曾在中國轉機的人入境，以防止新肺炎疫情在澳洲擴散。至於澳大利亞本國公民如果從中國返國，可以入境，但要自我隔離。

據中國官方公布，截至到周六，新型冠狀病毒疫情已在中國境內造成259人死亡。目前各國紛紛祭出旅遊限制和暫停飛航往返中國班機。武漢肺炎疫情也導致各國加緊展開撤僑行動，尤其是自湖北省及其省會武漢，全球第2大經濟體中國正面臨增長加速放緩風險。

美國達美航空周六宣布，達美將加速執行暫停飛航自美國往返中國航班。達美航空（Delta Air Lines）原計畫自2月6日至4月30日暫停所有飛中國航班。但達美周六表示，最後一批飛往中國班機將於2月1日起飛，自中國返航的最後一批班機則將於2日離開中國。

包括聯合航空控股（United Airlines Holdings）和美國航空集團（American Airlines Group）在內的全美三大航空公司已宣布取消飛往中國的班機。

另外澳洲航空以及新西蘭公司也暫停前往中國內地的直航班機。北歐航空本月也暫停來往北京及上海的航班。

新型肺炎擴散到全球至少二十四個國家及地區，部份國家禁止中國公民以及香港人入境。科威特禁止中國或香港特區護照特有人入境。意大利暫停所有來往中國香港及澳門的飛機航班。

印度政府宣布周六天起禁止包括口罩、防護衣等各種個人防護設備出口。

印度有一宗武漢肺炎確診個案。患者是一名在武漢大學讀書的女學生，為保障國內防疫需求，印度周六起禁止出口個人防護設備。

此前印度政府已派包機到武漢，接載300多名滯留的印度人返國。這些人被送往軍方管理的隔離所接受為期兩星期的隔離觀察。印度政府計畫派另一架專機前往中國撤僑。

另外，台灣的中央流行疫情指揮中心周六宣布，考慮到新型冠狀病毒疫情蔓延到中國廣東省並出現社區傳播，周日起廣東省民眾不得入境台灣，同時曾到過廣東省及透過小三通入境的人士必須在家居隔離14天。

台灣指揮中心表示，在召開專家諮詢會後決定，將大陸流行地區畫分為兩級，目前湖北省列為一級流行地區，廣東省列為二級流行地區，顯示懷疑當地已有社區傳播。

另據路透社消息，朝鮮最高領導人金正恩致函中國國家主席習近平，對新型冠狀病毒引發的疫情表達慰問。朝鮮決定，向中共中央委員會提供資金援助。

路透社引述朝鮮中央通信社周六的報導，金正恩信中表示，在習近平指導下，“確信中國共產黨、中國政府和中國人民在抗病作戰中，必將贏得勝利”。

報導指出，根據勞動黨中央委員會政治局做出的決定，勞動黨中央委員會將向中國共稱黨中央委員會提供資金援助。

報導還稱，勞動黨和朝鮮人民將此次在中國出現的傳染病疫情視為己事，當作一家人、親骨肉遇到的事情，向中方轉達朝鮮願與中國人民有難同當之情。

路透社報導，中國是朝鮮在處境孤立下的最密切盟友。但隨著武漢肺炎疫情爆發，朝鮮率先取消大部分飛往中國的班機，並對自中國入境朝鮮的所有人實施強制隔離，同時嚴格限制兩國邊境往來。