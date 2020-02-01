疫情全球擴散 越南中部省份宣布疫區3500中國人被困

武漢新冠病毒肺炎疫情已擴散到20多國。英國，俄羅斯，瑞典剛確診了新冠病毒肺炎病例。越南中部旅遊熱省慶和省宣布新冠病毒“疫區”。因越南航班暫停，3500名中國人被困在那裡。

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法國昨天第一批從武漢撤回的180人正在法國南部羅納河谷一個度假村隔離，這些人中有兩人出現癥狀。不過法國衛生部長今天透露，出現癥狀的兩個人，檢測結果都是陰性。

據路透社報道，英國首次確診新冠病毒病例兩名感染者來自同一家庭。英格蘭首席醫療官克里斯-懷提（Chris Whitty）表示，這兩名感染者已被轉到英格蘭東北部紐卡斯爾一個傳染病專科病房。

意大利在確診兩名中國遊客確診感染新冠病毒後，周五宣布全國進入六個月的緊急狀態。意大利有龐大的中國人社群，其中很多是溫州人，而溫州是湖北武漢之外，感染新冠病毒最多的城市。

俄羅斯昨天首次確診兩例中國公民感染者之後， 俄羅斯副總理格里科娃Tatiana Golikova宣布，除了國家航空公司俄羅斯航空外，自周五國際標準時間21點起，所有從俄羅斯飛往中國的直飛航班都將暫停。

美國周五宣布，由於冠狀病毒疫情爆發，美國進入公共衛生緊急狀態。除了美國公民和永久居民的直系親屬外，在過去14天內到過中國的外國公民將被拒絕入境美國。中國批評美國提高旅行警告級別“太不厚道” 。

澳大利亞政府總理今天宣布，為了防堵武漢肺炎擴散，從今天起限制來自中國人入境，但“澳洲公民、澳洲居民、受撫養的家屬、法定監護人或配偶”可以入境，但要求這些人自我隔離14天。

泰國確診首例人傳人新冠病毒病例，計畫派專機從武漢撤僑。泰國目前感染病例增至19例，是中國以外感染人數最多的國家。

越南越捷航空周五宣布從2月1日開始暫停往來中國的航班。越南確診6例新冠病毒，其中一人是接待中國遊客的越南女子，她發病前，接觸過許多人。另有4名從中國到越南的遊客（3名法國人，1名中國人）出現癥狀，尚未確診，受到隔離。

越南中部旅遊熱點慶和省已宣布為“疫區”。該省首府芽莊（Nha Trang）的疫情不妙。據法廣越南組記者引述當地媒體介紹，目前有3500中國人被困在那裡，其中3000人是勞工，500人是遊客。