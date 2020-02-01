疫情嚴竣 湖北黃岡實施新措施 限制居民外出

中國新型冠狀病毒確診感染個案增加到1萬1800多宗，259人死亡，疑似病例增加至近1萬8000宗。疫情最嚴重的湖北省，確診個案增加至7150多宗。湖北省黃岡市為控制疫情限制居民外出。中國總理李克強希望歐盟為中方採購醫療物資提供便利。上海今起統一預約登記購買口罩。

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黃岡市長邱麗新周六晚上表示，在武漢封城前，有60萬至70萬人從武漢返回黃岡，預計今明兩天確診個案仍會大幅上升。黃岡市為控制疫情出台限制居民外出規定。即日起每戶家庭每兩天只可派1名家庭成員外出購買生活物資，但病人或在超市和藥店工作人士不受此限。因有病看醫生，疫情防控工作需要或在超市和藥店上班的人可以外出，其餘的人全部不得外出。此舉旨在最大限度減少人員流動，防止疫情傳播。

居民小區工作人員將負責管控居民外出。如果有人不理勸阻，聚眾鬧事，公安機關將出手打擊。

另據中國媒體報道，上海今起統一預約登記購買口罩。

由於口罩供應緊張，從今天開始上海居民可以在各區指定地點預約登記，再到藥店購買口罩。每一戶居民可購買一包5個口罩。每一戶只可以購買一次。

而中國總理李克強周六與歐盟委員會主席馮德萊恩通電話時表示，希望歐盟為中方通過商業渠道從歐盟成員國緊急採購醫療物資提供必要便利。李克強強調，中方目前正全力保障一線醫護人員所需的醫療物資，中方願意與國際社會加強信息、政策溝通和技術交流，開展相關合作。

