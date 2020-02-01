美國防疫專家:戴手套!無論多癢絕不用手碰臉和眼

曾在薩斯期間到中國和香港調查的美國病毒防疫專家勞里-加勒特（Laurie Garrett）強調防止病毒的傳播，戴手套很重要。她的長篇建議2020年1月25日在美國《外交政策》網站用中英文刊出。她提出親身實踐的日常防範措施。本台縮減總結如下：

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外出一定戴上手套，在地鐵、公車和公共場所戴上。在沒有仔細洗手之前，絕不用手觸摸臉或眼睛，無論有多癢。重新戴手套之前一定洗乾淨手。每天更換手套，徹底清洗，避免戴潮濕的手套。

注意開窗通風。與其他人拉開距離，最少保持半米（1.5英尺）。如有人咳嗽或打噴嚏，就請他戴上口罩，如對方拒絕，就離開他一米。如果照顧發燒的人，一定戴上緊口罩，並給病人也戴上口罩。照顧病人時最好穿蓋住自己全身的衣服。把病人穿過和碰過的東西和餐具在熱肥皂水裡洗徹底。

毛巾不能和人混用，勤洗換，每周至少兩次。小心門把手，開關門要戴手套，也可用手肘或肩膀幫忙。常用酒精清洗門把手，樓梯扶手、台式電腦、手機、玩具、筆記本電腦…。如果碰了別人的手機、炊具，或電腦鍵盤，要馬上洗手，千萬別碰你的臉。

使用公筷公勺用餐，喝水不要與別人共用一個杯子或一個容器。在查清病毒來自什麼動物之前，不要購買、屠宰或食用任何活動物或魚。