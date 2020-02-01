華郵：中共全力處理疫情恐重蹈車諾比事故蘇共亡黨覆轍

華盛頓郵報報道，中共目前正傾盡全力對付武漢病毒疫情，深恐重蹈當年蘇共因處理車諾比核事故不力導致最終亡黨的覆轍。

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該報發自北京的報道指出，中共領導人習近平去年1月在一次會議上向共黨高層警告，要提防“黑天鵝”的出現一面搖動中共70年的統治。但1年之後，黑天鵝確實出現了，但來源不是來自華盛頓的國會議事廳，而是來自武漢一個菜市場。

中共一方面正應付武漢爆發的冠狀病毒對全球的健康以及本地的經濟或可造成深遠的影響，另一方面黨又要費煞周章來應付社會對官員們開始處理疫情時笨拙的手法所爆發的民怨。

報道引述曾任職英國外交及聯邦事務部、倫敦國王學院中國研究所主任凱瑞·布朗（Kerry Brown）說：“這正正就是一個類似‘黑天鵝’的時刻，共產黨的合法性正面臨挑戰。”2002年年底中國開始爆發非典（沙士）時，布朗時任英國駐華大使館的一等秘書。

他說：“正正就是這種時刻，共產黨要向人民顯示它的高度集中控制、高度集中協調的制度，以及它與人民的合約的優越一面，但人民現在似乎是越來越神經兮兮。”

報道指出，到了最近幾天，中國的中央領導層似乎已經採取一種“分層”性的手法來處理民怨：容許人民對開始時企圖掩飾疫情的武漢地方官員發泄不滿，但卻在習近平的周邊卻築起一道保護網，以免有損人民敬愛領袖的形象。

倫敦大學SOAS中國學院主任曾銳生教授說：“公眾（對政府）的觀感將由宣傳機器所塑造，而這具機器現正卯足全力維護習近平的形象。”

華郵的報道指出，習近平與世衛組織總幹事譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）這個星期二會面，中國的官媒最早播出的視頻顯示習近平告訴譚德賽他“個人指示”應對整個疫情的爆發，但不久之後，國家傳媒引述習近平說，處理疫情的是他的政府的“集體指示”。

中國的電視曾在農曆新年年初一播出習近平果斷地下令要求成立一個疫情應對小組，但他卻拒絕擔任這個小組的組長。（中共所成立的“抗疫工作小組”，組長一職由中共政治局常委、國務院總理李克強擔任。）

加州聖迭戈大學中國政治經濟學者Victor Shih說，中國官員擔心，一旦病毒繼續散播到其他主要諸如北京和上海等大城市，可能會出現一場政治性的“災難”。他說：“如果習近平真的信心滿滿，為什麼他自己不擔任小組組長，將所有功勞攬在身上？”

他補充說，倘若局勢出現戲劇性的惡化，習一向標榜他的強人作風要比之前集體領導還要有效的習近平，他的形象將“消失於無形”。

但大陸華中接近有5500萬人需要習慣無限期的隔離狀態，加上國際航線開始削減飛往中國的航班，民怨正在沸騰之中。

有中國網民翻牆將一段廣被瘋傳的視頻上載推特，內容顯示有個武漢女士憤怒地批評，“如果連一個人都沒了”，中國共產黨到底能不能夠“建立一個小康富庶的社會”。

也有不少網民透過豆瓣網站，對HBO一部有關當年蘇聯時代烏克蘭境內車諾比核事故電影的評論，很多網民都將今天中國官方笨拙的處理手法與當年蘇共末期相似的地方，他們並且暗示武漢病毒有點像車諾比事件。一個名叫“江海寄餘生（譯音）”的網民發表評論說：“當中實在有太多相似的地方，不知道武漢肺炎在未來數年有沒有戲唱？”

車諾比核電廠1986年的核泄事故，廣被視為加快蘇聯在數年後倒台的原因之一。

華郵報道，中國當局到了這個星期二，顯然對網上這些言論覺得需要應對，審查網絡言論的官員並沒有乾脆刪除豆瓣網上所有有關車諾比電影的評論，但卻做了一些手腳，只准許該網站登記的網民才可閱覽上述的評論。

到了星期三，官方的澎湃網站發表一個全國民意調查的結果，顯示廣泛的中國人對武漢甚至湖北官員的作為極為不滿，但對中央和北京的領導層，卻保持高度信心。

報道引述美國芝加哥大學政治經濟系教授楊大利說，目前看來中國政府似乎容許讓民怨向底層的官員發泄，只要人民不要質疑中共的合法性或其官僚文化。他說，北京甚至還罕有地容許網民對政府的透明度發表正與反的辯論。

楊大利說：“讓地方官員成為代罪羔羊，是一個傳統的策略。”

事實上，這個星期以來，中國網上的言論充滿對武漢黨委書記的批評，尤其對他之前有關口罩如何生產的言論，其他網民則調侃一名湖北縣官為了強制執行隔離措施而將所有的交通燈調較為紅色。

曾銳生教授相信，一旦疫情降溫之後，中共很可能撤掉一批地方官員，一切要視乎疫情的影響有多嚴重。