被指疫情中進行定向捐贈 湖北省紅十字會遭輿論質疑批評

1月30日，湖北省紅十字會第一次公布了自武漢肺炎疫情以來該會接收捐贈和物資使用情況。其中，定點診治發熱病例的武漢協和醫院（全稱華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院）僅收到個人捐贈的口罩3000個，捐款1.2萬元，但被指是莆田系的武漢市仁愛醫院，及武漢市天佑醫院則分別收到企業捐贈N95口罩1.6萬個，共收到捐款36萬元。然而，仁愛醫院的人數不到協和醫院的十分之一。這一事件隨後在中國網民的議論聲中引發巨大爭議。

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據中國大陸媒體報道，武漢仁愛醫院是莆田系民營醫院，不在這次肺炎疫情的徵用名單中，也不是武漢當地發熱門診定點單位。但值得注意的是，與其相比，自疫情爆發後，收治了大量武漢肺炎患者及疑似病例的武漢協和醫院卻在近日內多次傳出物資不足的消息，其工作人員30日當天還在網上發文表示，該院醫療物資即將全部用盡，現緊急請求社會支援。該院的一名醫生在微博上宣稱，“（物資）不是告急！是沒有了！”，他說，武漢協和醫院的物資即將全部用盡，呼籲社會幫忙。《新京報》並引述該院工作人員稱，防護物資屬消耗品，前線醫護人員每天都要使用，因此消耗很快，現急需防護服3000件、醫用N95口罩5000個、醫用外科口罩8000個、一次性隔離衣3000件、防護面罩1000個。上述工作人員稱，上述數目僅為參考，實際上是越多越好。

但就在這一期間，湖北省紅十字會首次公布疫情發生以來該會接收捐贈物資使用情況。這份1月29日的公布表顯示，有8000名醫護人員的武漢協和醫院，僅僅收到3000個普通口罩，1.2萬捐款，捐贈人顯示為來自陝西的韓女士。但這份公布表上的明細還寫道：武漢仁愛醫院和武漢天佑醫院分別拿到1.6萬個N95口罩，並共同拿到36萬元捐款，捐贈人顯示為北京森根比亞生物工程技術有限公司。據查證，武漢天佑醫院全稱是武漢科技大學附屬天佑醫院，是1月25日武漢市衛健委所設61家發熱門診之一。而武漢仁愛醫院，則是一家以整形、生殖為主業的醫院；在相關武漢發熱門診、定點醫院清單中，未發現“武漢仁愛醫院”在列。此後，有自媒體指，武漢仁愛醫院是莆田系醫院。

就該報道經轉載後在民間引發的爭議，特別是其勾起社會大眾重新喚起自多年前郭美美事件引發民眾對中國紅十字會系統的信任缺失，就湖北紅十字會面對民間質疑的回應問題，該機構一位姓陳的工作人員曾對《第一財經》表示，紅會願意接受來自社會的監督，但是對一些網絡說法，他們正在調查清楚問題，會進行正式回應。陳姓工作人員指，首先，這只是其中的一次分配，並不能反映全部分配情況，截取其中一個片段進行質疑，顯然是不負責任；而且，分配權也不在紅會這邊，紅會只是接收捐贈物資入庫，並進行登記，具體物資分配和調配交給衛健委和疫情防控指揮部，統一根據醫院需求申請進行調配。

同樣就這一事件，作為事件中物資捐贈方之一的北京森根比亞生物工程技術有限公司的負責人在接受《每日經濟新聞》記者電話採訪時則否認了，所謂“部分物資為定向捐贈”的說法。該負責人表示，“不可能，我們哪有這權力（做定向捐贈）。”這名捐贈方負責人還指，自己既不知道仁愛醫院，也不了解口罩捐贈後的去向，公司進行捐贈是為了支援前線的醫務人員，上周有3.6萬個口罩發往湖北省紅十字會，但不清楚怎麼分配。他們希望可以做出澄清：公司在捐贈時沒有定向，如果可以“定向”，那肯定是給大醫療機構。與此同時，作為事件另一方的武漢仁愛醫院院長熊怡祥在最新回應上游新聞採訪時稱，該院真的也缺口罩，因此才在1月26日向湖北省紅十字會求援，1月27日領到了1.8萬個KN95口罩。

但當記者採訪該園隨後如何處置了領取的口罩捐贈時，熊怡祥回答稱，“發給了住院病人和家屬，也發給了職工，還包括附近居民。我們領到1.8萬個，大概用了1.2萬多個，還剩6000個。”另有報道稱，面對相關質疑，該院院長熊怡祥還強調，老百姓對莆田系有偏見，他說仁愛醫院很規範。有報道指，隨着各方的表態，面對壓力和關注的增多，紅會接下來的回應是，工作有失誤，錄入有錯誤，發給仁愛醫院的不是協和緊缺的N95（二級防護醫用口罩），而是KN95（一般防護口罩，如防塵等）。但弔詭的是，回應稿的日期卻又“不準確”地寫成了2019年（後又修改成2020年）。同樣就這一問題，仁愛醫院還回應稱，該院有發熱門診，也收治過一些，目前仍有病人住院，但是之後武漢發布了幾家定點收治醫院，因此不再收治發熱病人，口罩分給了病人和周邊社區居民。

不過經《第一財經》周五曝光的武漢紅十字會物資接收倉庫位於武漢市漢陽區國博中心A館的現場視頻來看，當地時間1月31日下午，這裡的A1和A2兩個倉庫內放置了大量從外地運送而來的物資，有消毒液、防護口罩以及防護服和紅外線體溫儀等。報道指，當日，在物資接收倉庫門口，來自湖北省武漢市、黃岡市、鹹寧市等地區的醫院相關人士，均在現場焦急地等待提取物資。然而，有的人僅提了部分物資，還有的人則失望而歸，未提半點。而在當晚9時舉行的新聞發布會上，湖北省回應紅十字會物資供應問題時稱：消耗量大於供應量；捐贈物資和急需物資品種型號標準不是很好的對應；周轉不夠快；調撥不夠及時。

武漢市政府黨組成員李強31日在新聞發布會上介紹稱，截至31日12時，武漢市慈善總會共收到社會捐款超過25.8億元。目前，首批非定向社會捐贈款已經使用8.4191億元，並發布了公告，第二批6億元即將公布；收到定向捐款3600萬元，已按照捐贈人的意願撥付到位。截至30日，武漢市紅十字會已接收27筆社會捐贈的各類防疫物資。其中，口罩9316箱、防護服74522套、護目鏡80456個，還有其他藥品和醫療器械。捐贈物資由指揮部根據醫療機構的需求統一調撥。另外，武漢市紅十字會累計接收社會捐贈資金6.0808億元，目前已撥付1.5859億元，交由指揮部統籌使用；另有定向捐贈2500萬元已經撥付。

另據《健康時報》最新報導指， 1月31日，該報記者找到武漢多家醫院核實情況。華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院一位相關負責人告訴該報記者，物資消耗確實很大，始終處於需要外界捐贈狀態。湖北省中醫院相關負責人也告訴記者稱，包括湖北省中醫院在內的多家物資籌備有的已經為零，防護服頭罩等已經撐不過三天。“缺少物資，現在混亂得你難以想象”。湖北省中醫院一位相關負責人稱，“紅十字會到底收到沒有，怎麼安置，準備怎麼發，他們要自己出來說，要不然我們不可能知道。”報導還指，武漢多位一線醫護人員向記者呼籲，建議政府督促紅十字會趕緊下發各地捐贈物資，並及時公開透明的向社會公布。