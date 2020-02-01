財新為武漢病毒八個“吹哨人”之一李文亮平反並紓緩民憤

大陸的財新網31日刊登一篇實際上為武漢病毒最早八個吹哨人之一的李文亮醫生平反、以及紓緩民憤民怨的文章。一度被武漢當局指控發布假消息而被拘留的八個“造謠者”之一的李文亮，接受財新網訪問時說：“真相比平反更重要。”

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身為武漢市中心醫院眼科醫生的李文亮，根據財新網報道，目前因為懷疑患上他最早發現可以人傳人的武漢病毒而至今仍然躺在武漢中心醫院呼吸與重症醫學監護室的隔離病房，雖然他的病毒測試反應已經證實為陰性。財新的報道指，李的生活起居需要醫生護士照料。

李文亮一個月前，即去年12月30日17時48分，在一個150人的同學群眾發布信息稱：“華南水果海鮮市場確診了7例SARS，在我們醫院急診科隔離”。同一天，武漢市衛健委印發的《關於做好不明原因肺炎救治工作的緊急通知》也在網絡上流傳，其中要求嚴格信息上報，並強調“未經授權任何單位，個人不得擅自對外發布救治信息”。

李文亮在微信群里的提醒，打開了潘多拉的盒子。一名群友將他的對話截圖發上了網絡，而且沒有隱去最關鍵的信息：他的名字和職業。這讓看到截圖的人精準地找到了他，不久他即被醫院監察科約談，並在1月3日到轄區派出所簽了一份對“違法問題”警示的《訓誡書》。

財新的報道指出，李文亮在1月20日疫情加劇之後，身為眼科醫生的他在接診過程中自己被感染，病情一度惡化進了加護病房。此外，他的多名同事和父母也感染了新型冠狀病毒肺炎。

李接受財新訪問時表示，他一早已經知道新病毒可以人傳人，“明顯存在人傳人。1月8日左右，我自己就收治了這類病患。當時我們眼科有一位患者以急性閉角型青光眼入院，當天食慾不佳，但體溫正常。剛開始我們也沒往別的地方想，後來她青光眼眼壓正常了，第二天還是食慾不好，中午發熱了，查肺部CT提示是‘病毒性肺炎’，其他的各項指標都符合不明原因肺炎的標準”。

根據財新的訪問，李說當天晚上照顧她的家屬也發熱了，她的另外一個女兒也發熱，這是明顯的人傳人。我們就立刻上報到醫務處和院感辦公室了，請了院內專家組會診，會診後建議患者在我科隔離治療。三天後，我們又給他做了複查CT，結果還是“病毒性肺炎”，而且範圍擴大，病情加重了，接着患者就轉到呼吸內科隔離病房，之後的情況我就不知道了。

李文亮談到自己因為最早在個人群組發布消息而成為新聞人物的遭遇，“就是這個截圖（群組信息）傳出去那天夜裡（12月31日）凌晨一點半，武漢衛健委連夜開會，我主要是被我們醫院領導叫過去詢問情況。天亮上班後，我又被醫院監察科給約談了，還是問我情況，問消息來源，問事情經過和是否認識到錯誤。

李說：”後邊我也沒想到警察會找我。1月3日，他們打電話叫我去派出所簽《訓誡書》，以前也沒和警察打過交道，我當時也很擔心，不簽的話怕不能脫身，我去了走完流程就簽字走了。這事我也沒給家裡人說，當時壓力比較大，擔心醫院處罰，影響以後工作晉陞之類的。後來我一個同學知道了，幫忙介紹了記者，我直接跟記者說了這些情況。

由於最高法院在1月28日在公號發了一篇武漢八名“造謠者”處罰是否得當的評論文章，而李文亮的名字卻又莫名其妙不在這八人當中，李文亮說：“看到最高法院的文章後，我心裡放鬆了許多，不太擔心醫院的處理了。我覺得一個健康的社會不該只有一種聲音，不同意利用公權力過分干預。我還是認同最高法院的文章，應該具體甄別。（是不是那八人之一）不會太關注，因為網絡傳播最廣的，最高法院文章引用的那一條就是我發出去被截圖的。”