防新型病毒：俄羅斯停發中國工作簽證 遊客無簽證禁止入境

俄羅斯周六宣布，禁止無簽證的中國遊客入境，並停止向中國公民發放工作簽證。而俄羅斯軍方將派遣軍機自爆發新型冠狀病毒肺炎的中國疫區撤回俄羅斯公民。

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法新社消息，俄羅斯政府在其官網上公布這一消息時指，上述這些措施旨在確保國家安全，民眾健康，並防止新型冠狀病毒在俄羅斯傳播。

中國遊客無簽證進入俄羅斯從周六午夜停止。

自2000年開始，中國旅遊團的遊客在俄羅斯旅遊可以不用申請簽證。

另據克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）周六表示，俄羅斯將會從受創最嚴重疫區撤離僑民。培斯科夫表示，俄羅斯將會於3日和4日執行撤僑行動。

俄羅斯國防部計畫動用5架軍機自中國撤回僑民。

俄羅斯副總理高里瓦表示，俄羅斯打算撤回目前旅居武漢和湖北省超過600名俄羅斯公民，他們將會隔離檢疫14天。

俄羅斯此前宣布，境內出現2起新型冠狀病毒確診病例，並停飛直航中國班機。中國是俄羅斯的最大貿易夥伴。

俄羅斯外交部發表聲明說，俄羅斯外長拉夫羅夫周六與中國外長王毅通電話，討論合作對抗新型冠狀病毒疫情事宜。

俄羅斯總統普京下令軍方，開始自中國撤離俄羅斯公民。