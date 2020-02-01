雙黃連被指可抑制武漢肺炎遭搶購 上海藥物所專家：科學的事不想說太過

據新華視點周五報道，中國科學院上海藥物所及武漢病毒所聯合研究初步發現，中成藥“雙黃連口服液”可抑制新型冠狀病毒。消息傳出後，多個網上平台的“雙黃連口服液”，都已經售罄或下架。隨着這一消息的快速傳播，相關質疑其有效性的聲音也勃然而起，有記者當夜採訪上海藥物所專家得回應稱，“科學的事不想說太過。”

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報道稱，中國科學院上海藥物研究所由蔣華良院士牽頭的抗新型冠狀病毒感染肺炎藥物研究應急攻關團隊，在前期SARS相關研究和藥物發現成果基礎上，聚焦針對該病毒的治療候選新藥篩選、評價和老藥新用研究。近日，經過上海藥物所和武漢病毒所聯合研究，初步發現中成藥“雙黃連口服液”可抑制新型冠狀病毒(2019-nCoV)。這一消息經新華視點報道後，並得到《人民日報》、《京報網》等官方媒體轉載。據悉，“雙黃連口服液”由金銀花、黃芩、連翹三味中藥組成。中醫認為，這三味中藥具有良好的清熱解毒、表裡雙清的作用。報道稱，現代醫學研究認為，雙黃連口服液具有廣譜抗病毒、抑菌、提高機體免疫功能的作用，是目前有效的廣譜抗病毒藥物之一。

上述消息一出，迅速在社交媒體形成刷屏，“雙黃連口服液”也在各大渠道被一掃而空。相關報道還指，目前“雙黃連口服液”已在上海公共衛生臨床中心、華中科技大學附屬同濟醫院開展臨床研究。同時，上海藥物所與相關企業洽談並達成合作協議，將共同開展“雙黃連口服液”的後續研發工作，深入開展雙黃連抗病毒療效研究。報道稱，上海藥物所長期從事抗病毒藥物研究，2003年非典期間，曾率先證實“雙黃連口服液”具有抗非典病毒的作用，十多年來亦陸續證實“雙黃連口服液”對流感病毒、沙士及中東呼吸綜合症病毒，具有明顯的抗病毒效應。但就相關報道內容和該口服液的實際藥效，據中新社跟進採訪指出，上海藥物所回應“雙黃連這個事情是真的嗎”稱，初步發現對病毒有抑制。對於“早期服用能否控制病毒”，上海藥物所表示，“目前還沒有這麼詳細的研究，因為我們只是在武漢病毒所做了一個初步的驗證。”

另就“可以抑制病毒的說法是準確的嘛”的問題，上海藥物所的相關人士亦回應稱，“對對對，但也不能太拔高，因為這個科學的事情我們不想說得太過。” “我們後續會在上海市臨床醫學（研究）中心做一些實驗，因為雙黃連本身就是上市的藥物，但是對病人如何有效，我們還要做大量的實驗”，來自該所的專家說。與此同時，騰訊醫典也馬上闢謠稱，“目前沒有雙黃連能夠抑制新型冠狀病毒的研究證據。在《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第四版）》（以下簡稱診療方案）中，也未對該藥進行推薦。”此外，一位三甲醫院傳染科醫生還就這一話題向《第一財經》記者表示，“尚還沒有有力證據證明其療效，如果是才開展臨床研究，就不能表示為‘可抑制’，病毒本身在體外就很脆弱，假如當真對病毒有效，那麼對感染病毒的人效用如何？沒有人體試驗，即下結論為‘可抑制’太過草率。”對此，則有網友調侃稱，某些報道內容促生的大賣場景比當下流行的網紅帶貨還厲害得多。