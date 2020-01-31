馬國強上央視談疫情稱：內疚自責 網民回應：內疚有用嗎

作為此次全球性武漢肺炎的重災區和已知發源地，武漢市市委書記馬國強在周五晚接受中國官媒央視新聞頻道《新聞1+1》節目採訪時自稱，我現在是一種內疚、愧疚、自責的心態，如果早採取嚴厲的管控措施，結果會比現在好，對全國各地的影響要小，也會讓黨中央、國務院少操心。

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馬國強在節目中就有關疫情的眾多問題接受了主持人白岩松的採訪。採訪最後，當後者提問馬國強這一段時間來，是在用什麼樣的心態工作的問題時，面帶口罩的馬回答稱，“首先我說我是一種內疚、愧疚、自責的心態，就像你前面一個問題問我的，我一直在想如果我早一點決定，採取像現在這樣嚴厲的管控措施，結果會比現在要好。那麼我們可能對全國各地的影響會小，這個結果沒有這麼嚴重，那麼也會讓黨中央、國務院少操心”。他說，“第二個心態我想還是緊張。因為我從來沒有遇到過如此重大的挑戰，這場挑戰是一場戰役，這個戰役是看不見敵人的戰役。”馬國強還稱，“那麼在應對這樣一場戰役的情況下，我們一方面要做防控，一方面要做救治，同時還要保障我們市民的正常生活，保證城市的正常運轉。那麼這樣的心態由於我們工作沒有做好，沒有做的當機立斷，導致這個疫情輸出到了國外，輸出到了國內，所以我說這是一個心情。第二個心情我也想堅定信心。”

馬國強指，“因為有黨中央、國務院的堅強領導，有總書記、總理的親切關心、親自部署、親自主持會議。那麼中央又派出孫春蘭副總理為組長的中央前方指導組在幫助我們，作為我們強大的後盾，同時有全國人民的關心支持，有省委省政府的堅強領導。”他稱，“特別是要強調的有我們武漢廣大市民的理解、支持，所以我相信我們共同努力，眾志成城，會取得這場（面對疫情）阻擊戰的勝利”。而另就網民所關心的“比如說協和醫院現在到底缺不缺物資？因為醫生說缺，但是醫院又闢謠說不缺，您了解的情況是怎麼樣的？”等有關物資捐贈和儲備情況的話題，馬國強則回應稱，“我們所有的醫用物資現在都在一個緊平衡狀態，所謂緊平衡狀態就是不能保證時時刻刻都能充足。那麼就協和醫院來說，它可能也和我們其它醫院一樣，那麼可能現在還有，大家擔心兩個小時以後還有沒有，三個小時以後有沒有。所以我們現在中央前方指導組也在全力幫助我們，我們國務院的各個部委也在全力幫助我們，在多方籌措這些醫用物資。”

馬國強稱，“所以我們還是主張要通過紅十字會和我們的慈善總會等慈善機構來起碼信息要通過這個，我們將來捐贈方和受贈方可以在我們統一的調配下，那麼物可以直達，那麼這樣的話更便於大家監管。所以我也接到過我們有很多捐贈者給我的反應，說希望我要把這個物品捐贈給同濟醫院，我要把那個捐贈給我們的青山區。那麼在這個過程中，我們實際上現在的決定還是希望都能通過我們的慈善機構來進行。”而針對他此次接受央視訪問的問答情況，從初步微博留言和評論來看，大多數網民並不買馬國強表現的賬。有的網民直指他應該感到內疚，有的強調自責就完事了，疫情中損失的這麼多條人命呢，還有的要求馬國強立即辭職。而就其在訪談中所展現出的態度，有網民稱，他回答問題顧左右而言他，“問什麼迴避什麼”，稱看不出馬國強真的內疚。不少網民則仍然呼籲，必須徹查湖北紅十字會、湖北衛建委等相關機構在處理和應對疫情的行為和責任。