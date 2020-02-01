驚曝武漢大量死者被冠之以普通肺炎 未入官方公布數據

中國『財經』周六發布的長篇報道令人驚駭，這篇題為“統計數字之外的人：他們死於‘普通肺炎’？”暗示未能確診新冠狀病毒或者死於這一病毒的患者遠遠高於官方公布的數字。

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該刊記者近日來“採訪的10餘位病患家庭，多數家庭感染。他們還攙扶着病危的老人、孕婦輾轉在各家醫院，他們的家人們正處於生死一線。”

記者寫到，劉梅的婆婆在家中沒了呼吸，送去醫院搶救無效後死亡，劉梅告訴記者，婆婆在1月21日出現一絲新型冠狀病毒肺炎的癥狀，在武漢第一醫院診斷結果顯示肺部高度感染，但輾轉數家醫院都未能被住院收治，只能在家自我隔離，直至病危，老人被送上救護車後，家人再也沒見到，只收到一張火花單，顯示老人死亡原因是病毒性肺炎，但劉梅的婆婆並未被計入武漢肺炎確診死亡數據，因為她沒有得到住院資格，也沒有被確診為新冠肺炎，只能被算作因“普通肺炎”而去世的不幸者。

武漢一床難求的情況至今仍沒有得到緩解。這其實也是正在武漢見證的公民記者陳秋實觀察到的情況，他除夕到達武漢後，向外界發出的一系列視頻日復一日地證實者這一狀況。“確診、疑似數字攀升到同時，仍有很多疫情統計數字之外的人命懸一線。”

一位被徵用醫院的科室主任告訴財經記者，“這兩天醫院門診一天有120左右發熱病人，其中大約80名有肺部感染，但只有5名可能最終被收進醫院”，醫院只能讓剩下75名病患回到家裡去：“患者沒辦法，我們也沒辦法”。

據了解，只有被收治入院的患者才能被統計為疑似，才有資格做核酸試紙檢查。但是由於醫院一床難求，大部分患者不可能被醫院收治，因此也失去了做核酸試紙檢查的機會。根據醫生的表述，做完核酸試紙檢查的患者，至少80%能被確診，然後轉往其他定點醫院。

記者了解到前述定點醫院已有至少5起死亡疑似病例是未被確診的，因此不能計入確診死亡人數，這就意味着，目前外界所看到的確診、死亡病例數字，不能反映實情。

醫療資源空前緊張一床難求

被醫院收治之路難於上青天，一種途徑是靠社區排隊，另一途徑是去有核酸性試紙的定點醫院排隊，如確診醫院就不能拒收。兩條路都很難。財經記者評述：“但對於重症患者來水，每一分鐘都可能是生與死的煎熬”。

但是，武漢某定點醫院一位醫生表示，該院收了600位重症病人，但無一確診，因為“缺試紙，但我們也搞不懂為什麼會缺”。

什麼樣的患者才能用上核酸試紙，武漢市第三醫院的醫生表示，醫生認為患者需要住院治療，才能住院並做核酸檢測。據另外的醫務人員表示，“申請做核酸檢查只能讓醫生開疑似病例報告卡，但只有很緊急的情況才會填寫這個報告卡。”

根據報道，不少患者和醫生感到困惑的是，武漢衛健委在27號已表示，原則上每天可檢測樣本近2000份，但為什麼總缺核酸試紙；而且做了檢測也無法第一時間出具確診報告。正常情況下，48小時出結果。拿不到確診報告，就沒有床位。

還有，根據病患家屬，即便社區和醫院都建議患者立即住院，仍然不能保證有床位可以住進去。一家定點醫院就因床位緊張，有大量拿着住院單排隊無法住進來的病例。

醫生表示，被收入的重症患者才能算疑似，需要確診進一步治療，如果沒有確診就去世了，不會被計算為確診死亡人數，只能算“肺部感染死亡”。

結論，大量的病患者在確診流程和統計數字之外。

網民反應強烈

許多患者竟然不在統計數字之內，微博上網民的反應幾乎是一邊倒的譴責。師文燦：“80名患者肺部感染，只有5名才能住院，住院的才算疑似。想想都恐怖”

姚炎曦說：“這才是真正武漢的現實情況，那些虛偽的數字，虛偽的報道根本無法掩飾民眾的水深火熱，有太多的家庭都是一家被感染，隨時可能家破人亡，但是依然確診不了，住不了院，很多老人就是在等死，太殘酷了! 一場人禍，用一個個鮮花的生命，一個個幸福的家庭買單，製造這場人禍的所有人應該幾輩子都得在地獄吧!” 橘黃：“很多都在確診前就去世了，這些將來都不會被記入死亡率里。也不會被記入這次歷史性事件。”西瓜販：“早期官方不公布造成現在疫情爆發，爆發後又沒有足夠的醫療資源救治，得不到及時救治又會存在傳染他人的風險，這簡直是惡性循環啊……”

一個不同尋常的女子：“當時決定封城的時候我腦子裡就閃過了這樣的結果，瞬間崩潰大哭。不是缺試紙，缺的是醫療資源，試紙代表了資源的配額，獲准測試確診的才能享受免費治療。即使自己自費治療，醫院沒床位，依舊住不進去，更別談確診。人命如螻蟻，靜悄悄的死去。這篇文章估計活不了多久，且看且珍惜 ”。

有些網民認為國家權力背後作怪：網民斯卡萊表示：“永遠學不會說真話。一個連真實數據都不敢面對的國家，絕不可能看到每一個數字背後活生生的人。”聽霸：“就跟犯罪率一樣，不立案，就少了，作為數字很好看，作為人就太慘了。” “造孽啊！危難時刻自己的祖國無法救治自己，能不能對事實也坦誠一點呢？為什麼要偷換概念，不確診死亡的就不是死亡？真實的數據為什麼如此無法讓大領導們接受呢？為什麼要有這樣的處理方式？我們不配了解真相么？”