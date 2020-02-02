中國暫停受理審批簽發大陸居民赴港澳旅遊簽注

香港海關出動200人對出售口罩的藥房和商店展開大規模巡查行動，確保市面出售的口罩符合商品說明條例。

根據大陸傳媒報道，中國出入境管理局公布，暫停受理審批簽發內地居民赴港澳旅遊簽注。這次暫停審批的範圍，包括括團隊旅遊、個人旅遊、深圳“一周一行”，至於已經受理、尚未完成制證的簽注，都會暫停簽發。當局又稱，恢復的時間將另行公布。

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據北京青年報報道指出，新型冠狀病毒出現多宗測試“兩陰後變陽”的病例，有患者經過4次檢測才能確診。

報道以數個在不同省市的個案為例子：天津市第28例患者經過4次檢測才確診；第16例患者經過3次檢測才確診。在浙江杭州、廣東珠海也出宗類似病例，甚至有病例在發病第6天才出現呈陽性檢測結果。

其中一個例子，是在網上率先透露疫情的武漢中心醫院眼科醫生李文亮。早前他因為疑似感染武漢肺炎而被隔離18日，最終獲確認康復，但至上月10日出現咳嗽、11日發燒、12日入院，當時他曾經做檢測，一直沒出結果，經過治療後又進行一次檢測，結果陰性，但昨日出來的最新結果為陽性，最終被確診染病。

壤接香港的深圳，市衞建委2日早通報，昨日（1日）當地新增26個確診病例，令總數增至196個。目前有191名病人在深圳市第三人民醫院留醫，其中有12個列為危重症、20個列為重症。在確診病例當中，包括165個從湖北傳入、6個從其他省市傳入之外，還包括22個在本地緊密接觸病例，及3個在社區傳播感染病例。南山、龍崗及福田是三個最多確診病人的行政區。

國家衞健委發布指引，指武漢肺炎患者死亡後，不得舉行喪禮，遺體應當就近全部火化，不得移運，不得採用埋葬或其他遺體保存方式，減低疾病傳播風險。