武漢書記懺悔 習近平保持沉默

中國不僅在國際上孤立，在國內也相互隔離，省與省，一地與一地之間畫界自保。圖為2月1日，江西安全人員在長江一座橋旁檢查外來人員。

武漢市委書記馬國強對央視說：“如果早一點決定，結果會比現在好。”其實，在觀察人士看來，這句自責又何嘗不是說給習近平聽呢。

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武漢疫情發展到今天，截至2日，僅官方數據披露，武漢市內確診4109例，將近湖北全省9074例的一般，死亡224例，占湖北全省294例的絕大部分。若要根據近日財經媒體在現場對醫務人員的調查，考慮到武漢醫療資源嚴重缺乏，一床難求，許多人都無法確診就已死亡，且因無確診資格，從而被當作“普通肺炎”對待，那個數字會非常龐大。

給人民造成這麼大的災難，武漢人，湖北人流浪的流浪，被堵死在城裡的只能聽天由命。 從網絡流露的文字、書信、視頻，可以看到多少無辜的市民在家中坐以待斃，多少本來在安靜度日的百姓突然遭遇橫禍，慟哭、哀嚎，天下還有比這更痛徹心扉的事嗎？武漢肺炎從發現到蔓延到封城，差不多到了封國的時候，官方已無法把它算在天災頭上。武漢市委書記馬國強31日央視採訪時顯得似有後悔之心。他說，“如果早一點採取措施，疫情影響會更小”。

馬國強書記說有幾個時間節點“一直在他腦海里”縈繞，一個是2019年12月27日有醫院發現幾名患者，在醫治過程中普通抗生素不管用；12月30日-31日，武漢其它醫院也有類似的患者，所以上報了國家衛健委；二是2020年1月12、13日，病例數增加，武漢採取了機場、高鐵測溫的措施；三是1月20日，新型冠狀病毒感染的肺炎被界定為乙類傳染病。

最後他說，“現在內心是一種內疚、愧疚、自責的心態”。“如果早一點決定，早一點採取措施，比如在1月12日左右就關閉離漢通道，效果可能會更好，疫情會有所緩解，對全國各地的影響會更小。”“由於我們工作沒有做好，沒有當機立斷，導致疫情輸出到了國內、國外。”“也會讓黨中央國務院少操心”。

共產黨的書記公開出面悔過，即便是武漢市這一級的，也很稀罕，共產黨的官員都是在內部鬥爭失敗時根據情況“交代、批鬥、認錯、認罪”，很少向人民承認錯誤。馬國強出面檢討，形勢所迫，也十分罕見。但是他的檢討夠嗎？他的檢討的重心放在武漢疫情“輸出到了國內、國外”，影響不好，因為之前從中央到地方都不希望這件事擴大出去，所以起初要隱瞞，隱瞞不了盡量縮小影響，結果失控了。

馬國強是否想過，現在，在武漢城裡，有多少生靈哀嚎？他選的幾個事件節點，雖然多有意識針對民間的質問，但也是避重就輕，最早的日期選在了12月27日，其實，外界公認的一個時間節點是12月8日，武漢就出現了疫情，來者不善，到了後來就有八名武漢醫生在網絡討論，敲響警鐘，被毫無醫學常識的警察抓去“訓誡”堵嘴。馬國強提到12月30日至31日，上報到國家衛健委，為什麼動作這麼遲緩？馬國強說的幾個節點，其實還是在為自己辯護，意思是都有應對措施，但應對的不足夠。“如果早點下決定，效果會更好”。現在是效果稍微不好了一點？

這只是武漢官方目前為止承認的“真相”，這位書記也是到了武漢的情形“慘不忍睹”，全世界都盯着，他頭上的總書記也坐不住出來“親自指揮”的時候，才出來懺悔，代價多麼昂貴，多少武漢人白白死去，而且繼續在死。

其實，這位書記以及武漢市長周先旺前兩天舉行新聞會的時候，都吐露了重要的信息，為什麼武漢情況早就很嚴重，遲遲不報呢？兩位大人巧妙地甩鍋，周市長說“作為地方政府，我獲得這個信息以後，授權以後，我才能披露”，等於明說決定權在上面，現在權力下放了，所以確診患者死亡人數恐怖攀升。馬國強的甩鍋至少有部分真實，那就是中共最高層一直按兵不動。低一級的領導人預感到將來上面要怪罪，要讓他們背鍋，於是設法放出話來，暗示中央不授權，他們下級無法及時採取防疫行動。就以他提到的12月30日至31日這個節點來說，中共高層已經知情，但是習近平沒有表態，常委們沒有發言權。直到20號，疫情嚴重失控，走向世界的時候，在雲南考察的習近平才說了一句話，便有了鍾南山一日之行，認定人傳人，才行動起來。太晚了，人道災難慘重。現在，西方輿論都把造成這一嚴重公共衛生事件的責任歸咎與中國國家主席習近平，因為在唯我獨尊的一黨體制下，一切都必須經過他的核准。官員們見機行事，看臉色行事，他不下指示不敢行動，會冒着衝撞“兩個維護”的巨大危險。

馬國強懺悔了，作為“親自指揮，親自領導”的習近平總書記，對下級說的“如果早一點決定，結果會比現在好”有何感想？難道不認為自己負有重大責任嗎？官媒2日的報道還在稱：“今年春節，新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控形勢嚴峻複雜，牽動着億萬人心。習近平總書記在多個場合重磅發聲，為這場“人民戰‘疫’注入了必勝的決心”。

有分析稱，習近平下“罪己詔”不可能，20日防疫形勢嚴峻，習那些日子有點緊張，讓李克強出任抗疫小組組長，後來世衛組織幹事訪問北京，習近平頓感鼓舞，說出“我親自領導親自指揮”，這兩天他又不作聲了。他會等到一個適當的時候，出台“慶祝抗疫鬥爭的偉大勝利”，那時候，你看看吧，所有的官媒將一股腦兒齊聲歌頌：在以習近平為核心的黨的偉大領導下，中國或者再加上中國人民戰勝了不可戰勝的武漢肺炎，死者長已矣，獨裁者仍將顧盼自雄。