白宮高官：中國尚未接受美國防控疫情援助

自華盛頓方面消息，美國總統國家安全事務助理奧布萊恩（Robert O'Brien）周日向媒體表示，與以往危機相比，中國對新型冠狀病毒感染肺炎疫情的處理更為透明，但北京尚未接受美國提出的願派專家前往中國的幫助。

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奧布萊恩在接受美國哥倫比亞廣播公司《面對全國》（Face the Nation）節目專訪時指出，“到目前為止，中國的透明度肯定比以往遇到任何危機都要高，我們對此表示讚賞。”他並透露稱，中方尚未就美方提出派遣美國疾病控制中心和其他公共衛生健康專業人員，前往中國協助控制疫情的提議加以答覆。奧布萊恩稱，“我們還沒有收到就這些提議來自中方的答覆，但我們準備繼續與他們合作。” 美國總統特朗普曾於上周表示，美國願向中國提供一切必要幫助，以控制新型冠狀病毒的爆發。他在推特上寫道：“我們正就這種病毒與中國保持密切聯繫。美國境內報道的病例很少，但被大力監視。我們已向中國和習主席表示願意提供任何必要幫助。我們的專家非常優秀。”特朗普還感謝中國控制武漢肺炎的努力，並稱非常讚賞中國的努力和透明度，祝願“一切將會順利”。

奧布萊恩則在專訪中當談及疫情問題時重申，“我們擁有巨大的專家知識，這是一個使全球感到憂慮的問題。我們希望盡我們所能幫助在中國的同仁，我們也（向他們）提出了這一提議，我們將等待他們是否會接受這一提議”。據路透社報道稱，儘管美國專家尚未得到中方同意幫助赴華應對疫情，但他們已在鄰國哈薩克斯坦當地協助防控疫情的進一步傳播。這一消息也得到了美國國務卿蓬佩奧周日的介紹。蓬佩奧在接受該國媒體採訪時稱，“你們與中國擁有較長的邊境線，而疫情傳自那裡。”他說，“在這裡有美國疾病控制中心的人，來幫助哈薩克斯坦加以應對，以防止疫情的爆發不會在你們這裡出現”。

奧布萊恩另還強調稱，美國人沒有理由恐慌，對美國來說這是低風險的疫情。此前，當地時間周五下午，白宮應對新型冠狀病毒工作組召開新聞發布會，宣布新型冠狀病毒感染的肺炎疫情對美國構成全國公共衛生緊急事件，並對中國政府抗擊疫情的舉措表示讚賞。隨後，新罕布什爾州衛生與公共服務部周六宣布，他們呼籲過去14天里從中國回來的人留在家中，以監測2019年新型冠狀病毒的感染癥狀。據悉，目前從中國武漢撤離的數百位美國外交人員及普通民眾正在美國國防部和衛生部門等地安排下進行為期14天的隔離。