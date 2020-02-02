第二架法國武漢撤僑包機抵法 “20多人接受新型冠狀病毒檢測”

新型冠狀病毒疫情嚴峻，各國繼續加緊從中國疫區撤回本國僑民。從武漢撤回250法國及歐洲僑民的法國第二架包機周日下午抵法。法國衛生部長稱，“其中20多疑似出現感染癥狀者正在機場等待檢查結果”。法新社說，至少65名從武漢返回的法國人將被安置在普羅旺斯地區艾克斯的隔離中心觀察14天。

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法新社報道，法國外長勒德里昂表示，法國第二架撤僑包機上除65名法國僑民，還包括30多國人士，其中大多是歐洲人，也有部分是非洲國家的公民。他們乘坐A-380客機周日下午巴黎時間14點30分抵達伊斯特爾空軍基地。法國衛生部長布辛表示，目前20多出現新冠病毒感染癥狀的人正在機場等待檢查結果。第一批回到法國的公民，其中1人出現疑似病症，須進一步測試。

法國外長勒德里昂說，已經得到各國的承諾，機上其他國家僑民將被接回各自的國家。

英國外交大臣拉布表示，周日的法國包機上有11名英國人，從爆發武漢肺炎疫情的中國飛返歐洲。

勒德里昂感謝中國政府的密切配合。他說，所有要求撤離武漢的法國僑民都如願返國。勒德里昂還表示，法國駐中國的外交人員撤離“還沒有提上議事日程”。

此外土耳其軍用運輸機也從武漢接走42人，大部分是土耳其公民。他們須在醫院接受14日醫學觀察。埃及將安排包機到武漢撤回300多公民，並會安排一間酒店用作檢疫，為期14天。

意大利計畫容許中國的航空公司派客機到意大利，接走滯留的中國遊客和其他中國公民，但條件是客機須協助將大約500名在中國的意大利公民送回國。

