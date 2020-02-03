世衛牽頭專家小組擬本周去中國調查疫情

世界衛生組織發言人周一表示，世衛領導的國際專家小組可能本周前往中國，調查新型冠狀病毒疫情。譚德塞周一再次強調，“沒有理由就國際旅行和貿易採取不必要的干預措施”。譚德塞並表示，這場疫情是可以控制的。

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世界衛生組織發言人賈撒列維克說，根據世衛秘書長譚德塞和中國國家主席習近平的決定，一支由世衛領導的國際專家小組最快本周去中國調查新型冠狀病毒疫情。“小組中可能包括美國專家”。發言人還表示，小組成員有不同的專長，涉及流行病學，實驗室研究和發展。成員有世衛官員和其他專家，包括來自美國疾病控制及預防中心的成員。

世衛總幹事譚德塞上周結束北京行程後曾表示，國際專家小組的成員應由有關國家進行雙邊安排。美國衛生官員表示，美國的醫療專家可以加入世衛牽頭的調查團，但仍進行有關協商。

中國指責美國針對中國的疫情實施旅遊限制。美國自中國撤走僑民和遊客是“煽動恐慌”。中國並指美國沒有提供實質援助抗疫。



另據聯合國消息，世界衛生組織總幹事譚德塞周一在該組織最高決策機構執行委員會會議上針對新型冠狀病毒疫情再次強調，沒有理由就國際旅行和貿易採取不必要的干預措施。

他呼籲所有國家執行建立在以證據為基礎和相一致的決定。他表示，世衛組織隨時準備向任何正在考慮採取哪些措施的國家提供建議。

譚德塞說，世衛組織代表團同中國國家主席習近平討論的策略是，集中投入疫情的中心和源頭的戰鬥，這樣疫情傳播到其他國家的規模會很小，速度也會很慢，也很容易控制。他表示，現在在中國以外有151個病例，實際上規模很小，而且傳播速度很慢。

譚德塞表示，這場疫情是可以控制的。但他同時表示：“當我這麼說的時候，不要誤解我，情況會變得更糟。但是如果我們盡最大努力，結果可能會更好。“

譚德塞強調，如果不是採取這一策略，如果不是中國做出這樣的努力，中國境外的病例數量會高得多。現在情況仍然有可能變糟，但我們現在有機會積極努力防止這種情況發生。

譚德塞重申，宣布新型冠狀病毒疫情為國際關注的突發公共衛生事件的決定主要是因為中國境外存在人與人之間傳播的跡象，以及我們對如果病毒在衛生系統較弱的國家傳播會出現的情形存在擔憂。因此，世衛組織在就防止和限制新型冠狀病毒進一步傳播向各國提出的若干建議中強調，必須支持衛生系統薄弱的國家，並加快疫苗、治療和診斷的研發。

譚德塞表示，打擊謠言和錯誤信息的傳播至關重要。為此，世衛組織與谷歌合作，確保搜索冠狀病毒信息的人在搜索結果的頂部看到世衛組織的信息。社交媒體平台包括推特、臉書、騰訊和抖音也採取措施限制錯誤信息的傳播。

譚德塞呼籲所有國家與世衛組織和世界分享數據、基因序列、知識和經驗。他強調，戰勝這場疫情的唯一途徑是所有國家本着團結與合作的精神共同努力。他強調，這場疫情關係到所有人，我們只能一起阻止它。他指出，“遊戲規則是團結、團結，再團結，但我們在許多角落看到了這種缺失，這一點必須得到解決。“

譚德塞表示，作為對突發事件委員會建議的補充，他正在廣泛聽取該領域專家的意見，以確保我們了解疫情的演變並做出相應反應。

譚德塞表示，冠狀病毒和埃博拉病毒疫情的暴發再次凸顯了所有國家投資於防備而非陷入恐慌的至關重要性。他說，世界仍未對全球大流行病做好準備，這十分危險。

截至日內瓦時間2月3日上午，中國共報告出現1萬7238例確診病例，其中包括361例死亡病例。在中國以外，有23個國家出現151例確診病例，其中菲律賓報告出現一例死亡。

另據報道，目前網上超過20萬人參與聯署，批評譚德塞低估疫情，未經任何調查就完全相信中國政府提供的死亡及感染人數，令人失望，要求譚德塞下台。



