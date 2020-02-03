俄羅斯宣布將驅逐感染武漢新冠病毒的外國人

俄羅斯政府今天2月3日宣布將驅逐感染武漢新冠病毒的外國患者。俄羅斯上周五確診兩例新冠病毒武漢肺炎，關閉了俄中邊界，中斷了往返中國的航班與鐵路運輸，減少與中國的聯繫。

廣告 繼續瀏覽後續

俄羅斯總理米舒斯京（Mikhaïl Michoustine）今天在一次向全國電視轉播的政府工作會議上表示，新型冠狀病毒現在被列入特別危險疾病清單。這樣一來，我們就可以將染病的外國人驅逐出境，並採取隔離檢疫等特殊措施。

俄羅斯上周五確診的兩名新冠病毒感染者都是中國人。現在這兩人分別在烏拉爾的秋明和遠東的赤塔（Tchita）住院隔離。

俄羅斯總理米舒斯京今天還說，他已簽署一個全國防控疫情計畫。他並保證說，俄羅斯擁有一切防護藥品和手段，目前俄羅斯的疫情可以控制。

莫斯科上周採取一系防控新冠病毒擴散的措施，包括關閉中俄之間4250公里的邊界，中斷鐵路和民航運輸，對中國遊客恢復簽證，對中國勞工暫停發放工作許可。

未來幾天，俄羅斯軍機將從中國武漢等疫區撤離俄羅斯人。之前，德國從武漢撤僑的包機預定在莫斯科暫停加油被拒絕，改到赫爾辛基加油。俄羅斯總理米舒斯京今天還建議推遲原定2月12-14日在索契舉行的經濟論壇。