台美斷交後重大突破「准副總統」賴清德低調訪美

台灣副總統當選人賴清德昨天晚間低調啟程訪美，前往紐約、華盛頓，將出席一年一度的「全美祈禱早餐會」，有機會與美國總統特朗普碰面，也將拜訪美國國會議員。賴清德以「准副總統」身分訪美，創下台美斷交後台灣政治人物訪問華府的最高層級，堪稱一大突破。

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全美祈禱早餐會每年二月第一個星期四舉行，美國總統、重要內閣官員與國會議員全數出席，全球一百多國政要與宗教人士受邀到場。這項活動多年來都在華盛頓飯店舉行，並由美國總統在活動中發表演說。

1979年台美斷交之後，美國禁止台灣的總統、副總統；行政院院長、副院長；外交部長、國防部長等六個重要職位的政治人物涉足華府，更不能前往訪問，台灣的總統、副總統只能在出訪時「過境」美國，只有李登輝曾以「私人名義」專程訪美，在他的母校康乃爾大學發表演說。賴清德不但在行政院長卸任時獲得邀請，現在的身份更上層樓，美方卻仍然邀請出席。

2008年，台灣前總統馬英九當選總統後，曾打算以「准總統」的身分訪美，但最後仍無法成行。

台灣淡江大學戰略研究所助理教授黃介正表示，賴清德以准副總統身分到華府，固然是台灣外交上的重要突破，但從另一個層面而言，美國也有意思藉這個行程，更深入地了解賴清德的政治主張，特別是他對於兩岸統獨的看法。

台灣前駐美代表沈呂巡認為，賴清德訪美不管有沒有見到美國總統特朗普，都算是一個突破，但更值得注意的是中國後續的反應，會不會影響美中台三角平衡，引來中國的抗議，甚至外交報復，是蔡英文政府需要考慮的。