擔憂疫情重創全球經濟 美股受挫後上海股市暴跌

全球投資人擔心新冠狀病毒疫情創擊全球經濟增長，在美股周末終場重挫後，全球主要股市走弱，周一上海股市狂跌8%，此前中國政府提前預防投入1.2萬億人民幣救市。

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新冠狀病毒打擊中國和世界經濟發展，上周美國道瓊斯工業指數終場下跌2.09%，以科技股為主的那斯達克指數下跌1.59%。

中國股市今天3日周一新春後閉市10天後開盤，受到武漢肺炎疫情的衝擊，包括上證指數、深圳成指、滬深300、創業板4大指數全面暴跌8%。

不過，在中國央行已經提前準備注入1.2萬億人民幣救市，加上中國當局禁止放空股票穩盤下，各指數開低之後，跌幅沒有再進一步擴大。

分析指出中國這台龐不停運轉的經濟機器上周突然停了下來。根據財新社的報道，在農曆新年假期的第一周，新型冠狀病毒給所有服務包括餐飲，旅遊，娛樂造成的損失近1300億歐元。

中國國內許多地方為了應對這場類似肺炎的疫情，採取了官方的或自願的封鎖措施。如美國蘋果關掉大約40個銷售點、通用汽車、宜家和星巴克等大型在中國企業或關閉在華業務，或改變自己的經營方式。

受到打擊的大型跨國企業可以同其他途徑緩解中國經濟放緩衝擊，而中國的小本經營者，就是那些數千萬農家、小本經營者會受到更大的衝擊，他們已經艱難應對中美貿易戰導致中國經濟放緩，已經中國政府越來越多的干預問題，現在突發的中國公共衛生健康問題給他們已經艱難的工作處境更是雪上加霜。

更何況中國2019年的經濟增長達到了30年來的最低水平。