日媒懷疑習近平今春訪日前會否提供全團健康保證

日本日經亞洲評論發表評論指，中國主席習近平今春訪日的行程已籌備多時，如果按照原訂行程訪日，而中國大陸的武漢冠狀病毒疫情尚未結束，未悉習近平的訪問團能否按照中國上一任國家主席胡錦濤的做法，在出訪之前首先向前赴的國家交出一張全團健康的保證。

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文章指出，中國17年前爆發沙士（非典）疫情，超過8000人受到感染，並且奪去差不多800條人命，疫情一直肆虐八個多月之後才受到控制。

文章指出，時任黨總書記和國家主席的胡錦濤，受到疫情所困而未能專註外交，他要等到2003年5月底才首次以中國領導人出訪外國，而當時的疫情已接近尾聲。胡出訪的國家包括俄羅斯、哈薩克和蒙古，終站是出席法國舉行的八國高峰會議。

文章指出，為了避免訪問團的團員們將病毒帶入這次國際峰會，胡錦濤和他的妻子以及全部訪問團的團員，在出訪的9天之前，都接受X光以及驗血測試和檢驗。

日經亞洲評論這篇文章指出，隨團出訪的官員們還要記錄出訪前兩個星期的個人日常活動的詳情，包括曾經跟什麼人在什麼地方有過接觸。上述這些資料當時均由中國外交部送出。

文章繼續指出，理論上習近平可以隨時出訪外國，中共在成立了一個抗疫小組之後，抗疫工作大可由總理李克強來全盤處理。

但實際上，文章表示，假如習近平不親自領導，整個中國官僚就會形同癱瘓。以武漢為例，只有待習近平下令之後，武漢才會採取全面而貫徹性的措施，例如切斷對外的交通。沒有習近平的點頭，中國的官僚今天盡量避免自行作出決定，擔心吃力不討好。這是病毒開始擴散的時候，中國的反應為何如此遲鈍的理由。

文章指出，如果疫情繼續發展，很多中國官員會對習近平離國出訪感到緊張，而習近平的日本之行，正正就是這些官員所擔心的問題。習近平訪日對中國很重要，因為中美關係不穩，這也是為何這次的訪問花了中國六個月去籌備，對任何的出訪行程而言，時間都是異常的長。

如果習近平決定今春如期國是訪日，他的隨團人員可能多達數百人，包括先頭準備的保安人員，習近平的行程還包括日皇皇宮，到時將與日皇德仁會面，並出席國宴，地點統統都在東京。習近平同時也可能訪問其他的日本城市，他的隨扈當然也會緊跟其後。

文章最後指出，如果習近平訪日之時疫情尚未平復，日本的危機處理將面對一個重大的挑戰。作為中國的鄰居以及眾多中國旅客的目的地，日本理所當然會全力支持中國的。