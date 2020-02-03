林鄭“賭氣”拒談判醫護人員今起分階段罷工

香港醫護人員今（3日）發起首階段罷工行動。有團體擺街站支持醫護人員罷工行動，並發起聯署活動。

由於特首林鄭月娥拒絕醫護人員邀約對話，公立醫院醫護人員工會與政府之間原定在2日舉行的談判宣布拉倒，醫管局員工陣線宣布今日（3日）起分階段一連五日罷工。林鄭曾經不滿醫護人員並批評他們“下下（動不動）就採取激烈手法”。

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醫管局員工陣線表示，如果林鄭政府在3日下午6時之前仍然拒絕與工會對話，他們必將行動升級。工會目前向政府提出五大訴求，包括全面對大陸訪客封關。醫管局配合政府的強硬路線，警告罷工員工需要為自己的行為負責，局方將循人事守則處理。據了解，工會方面計畫發起眾籌，為政府未來可能的秋後算賬作為官司費用。

醫護界今日發動首階段罷工，多個聯網的專科門診、職業治療及非緊急服務均受到影響。工會“醫管局員工陣線”今早在多間醫院設立街站，為參與罷工的員工作登記。而病人對醫護人員發動罷工的反應不一，但普遍支持政府“封關”救港。

今早9時左右，“醫管局員工陣線”分別在多間醫院外設置街站，供參與罷工的醫護人員登記在案。在瑪麗醫院外，更有參與罷工的醫護人員舉起標語高喊“齊心抗疫、封關救港”，並向途經市民派發傳單講解罷工原因。在伊麗莎白醫院外，也有逾百員工排隊輪候在街站登記簽名。參與罷工、任職物理治療的梁先生表示，罷工前也有擔心過遭“秋後算賬”，惟他始終認為政府須“封關”堵截病毒源頭，方能令抗疫戰勝利。

第一階段罷工將有約1000名護士、300名醫生及其他專職醫護人員共3000人參與；第二階段將有5000名護士、500名醫生及其他專職醫護人員參與。余慧明指，行動主要影響“龍頭”七間醫院，其中伊利沙伯醫院及屯門醫院各有9%醫護罷工。余形容，醫護是“被當權者趕上絕境”，重申隨時歡迎政府參與對話，但作為防疫督導委員會主席的林鄭月娥必須出席。余指若政府願意杜絕病毒源頭，即“封關”，則可慢慢討論人手資源、裝備等問題。