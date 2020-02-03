林鄭里外不是人大陸學者罵她“本位”港人罵她親共

北京北航大學法學院副教授田飛龍上周四在大陸觀察網撰文，抨擊香港政策官員將個人利益置諸國家利益之上。南華早報引述田飛龍在觀察網的文章指出：“香港當局本應對香港和北京負責，但他們的邏輯卻一直都是本位主義：責任是你們的，好處是我們的。”

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田飛龍的文章反映，香港政府包括特首林鄭月娥在內的決策官員們，可說是豬八戒照鏡子里外不是人，因為香港主流民意認為林鄭政府的防疫措施處處顧忌傷害大陸人民的感情，反而忽略港人的訴求。例如她日前拒絕全面對大陸訪客封關，是因為她不願意“歧視”大陸人民，避免將他們“標籤化”。但林鄭卻似乎是吃力不討好，反而招惹諸如田飛龍等人抨擊採取本位主義，將責任推卸給中央政府。

田飛龍在文章中說：“他們（港府官員）為了爭取香港的好處和優勢，善於將責任和壓力轉嫁給中央政府。”

田又說香港人這種本位主義的概念是時候應該停止了，而應該融入以中國作為一個超強的新國際秩序。

田飛龍又說：“在價值觀而言，香港和台灣一直都跟隨美國和日本，但他們（華盛頓和東京）與中國的交往卻欠缺長遠眼光和智慧。”

南早的報道指出，不過並非只有香港本能地與中國大陸保持距離，新加坡在農曆新春假期期間，有網民諷刺大陸人民“除了桌子之外，有四條腿的東西都吃”。

報道指，這個挖苦性的笑話在1月26日促使新加坡人民發起網上聯署運動，要求獅城當局對大陸訪客全面封關，新加坡在收集了11萬個簽名之後，終於宣布禁止所有大陸訪客到訪，是繼北韓對大陸全面封關之後的第二個國家。

在香港，要求全面封關也在民間醞釀之中，醫護人員已經在星期日投票通過罷工，向政府施加壓力。香港至今只拒絕來自湖北的訪客入港，並延長學校的春節假期至下個月初。