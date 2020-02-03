武漢疫情當國人還蒙在鼓裡中方早已通告美國

中國外交部周一例行記者會，發言人華春瑩火氣十足，在記者就美方表示中方拒絕美國提供的幫助提問時，華春瑩指責“美國政府迄今為止未向中方提供任何實質性幫助。”

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但是中方是怎麼做的呢？華春瑩稱，中方本着負責任的態度，“自1月3日起，共30次向美方通報疫情信息和防控措施。兩國疾控中心就疫情相關情況多次進行溝通”。

這條消息引髮網民憤怒的是，本次武漢肺炎愈演愈烈，形成全國性恐慌，關鍵的一個問題就是民眾知情太晚，當局一開始不但沒有及時向社會通報疫情，反而打壓八名敢言的醫生，勒令一些醫生簽下類似悔過書之類的文件。

星期一，許多中國人第一次從中國外交部發言人嘴中聽到了，自1月3日起，就是當絕大多數中國老百姓還蒙在鼓裡的時候，中方已經開始向美國通報疫情信息，一共通報30次。而一般中國人知道事態，大約是鍾南山院士1月20日透出武漢肺炎人傳人的信息之後。但是湖北和武漢當局領導人1月21日還在“團拜”，觀看文藝演出。武漢人乃至全中國直到武漢23日被封城後才萬分驚恐。也就是說，直到武漢疫情徹底失控之後!

目前公認的最早發現疫情的時間是12月8日，即使北京當局如果能在1月3日向美國通報疫情的時候向本國大眾通報，疫情也不至於蔓延到後來的地步，武漢市也不至於在23日深夜突然宣布封城，造成眾人措手不及，人人恐慌的結果。

有網民議論：“1月3日就告訴美國人了，，卻沒告訴我們湖北人，如果不是官方親口宣布，真xx不敢相信啊”。

另有網民評論：中國官方稱元月初起向向美國通報中國疫情30次，“犯眾怒! 一邊捉拿公布病毒真實信息的醫生，不告訴民眾實情，一邊向美國不停地通報! 整整隱瞞民眾關鍵點20天，這是一個什麼樣的政權，視民眾為草芥芻狗!”

公民記者陳秋實評論：外交部說漏了吧？從上到下都全知情，唯獨隱瞞中國人，這是有多恨中國人才能幹出這種事來。

中方區別對待美俄

華春瑩拿這個例子的目的其實是要說明美方不夠意思。從華春瑩發言來看，中方指責美國的主要是美國對中國疫情“做出特別反應採取過度應對措施，顯然與世衛組織建議背道而馳”。

為預防疫情，緊鄰中國的俄羅斯近日封鎖了4250公里的俄中邊境，切斷兩國鐵路線，限制航班，限制中國遊客，中止對中國勞工發放簽證。更有甚者，俄羅斯總理周一宣布，將採取把俄國境內感染新冠病毒的患者驅逐出境的嚴厲措施，這一措施也被視為是針對中國人而來。

俄羅斯此舉有網民評論，“封城、驅逐外國人，也就只有集權的強人才能做得出這種反人道措施”。

但是中方對此極端措施不置一語。