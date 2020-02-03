武漢肺炎:北京批美國散布恐慌 沒有實質性幫忙

中國外交部發言人華春瑩今天2月3人在微信記者會上抨擊美國散布恐慌，起到很壞的帶頭作用。她並指美國沒有對中國疫情提供實質性的幫助。美國目前確診8例，宣布衛生緊急狀態，禁止在過去14天內去過中國的外國人入境。

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中國外交部為防止新冠病毒的傳播，春節假期過後將每天的例行記者會該在微信上進行。中國外交部發言人華春瑩在春節後的首次微信記者會上痛批美國在中國武漢疫情上製造和散播恐慌。她說，美國第一個從武漢撤出其領館人員，第一個提出撒出其大使館部分人員，第一個宣布對中國公民入境採取全面限制措施。

華春瑩表示，美國不斷製造和散播恐慌，帶了一個很壞的頭。法新社說，華春瑩還批評說，美國到目前為止沒有給中國提供任何實質性的援助。

美國目前確診8例武漢新冠狀病毒肺炎病例。美國衛生當局宣布進入衛生緊急狀態，禁止在過去14天去過中國的外國人入境。

武漢肺炎已擴撒到中國全境和世界20多個國家。朝鮮，俄羅斯等中國鄰國都宣布關閉邊境，禁止來自中國的外國人入境。而擁有龐大溫州人群體的意大利則宣布六個月的國家緊急狀態。俄羅斯確診兩例，都是中國人。該國總理今天宣布，要將感染武漢肺炎的外國人驅逐出境。菲律賓通報了中國境外首起武漢肺炎死亡病例。越南中斷航班，宣布中部旅遊大省慶和省為疫區，3500名中國人被困在那裡。

今天中國官方公布的最新統計，中國境內武漢肺炎感染病例增至17205例，一天之內新增加2829例。死亡病例一天之內增加了57例，累計361例。