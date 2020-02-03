法國衛生部：無任何跡象顯示新冠狀病毒在法傳播

法國衛生部總幹事傑羅姆·薩洛蒙周一表示，法國境內沒有新型冠狀病毒疫情，也沒有任何跡象顯示病毒在法國傳播。 而美國國務卿蓬佩奧周一表示，美將增派專機赴湖北撤僑。周一舉行電話會議的七國集團衛生部長同意，將在防預新型冠狀病毒方面全面展開合作。

廣告 繼續瀏覽後續

薩洛蒙周一在衛生部舉行的記者會上做上述表示。他說，目前在公共場所不需要採取特別的防護措施。

他表示，在法國被確診感染新型冠狀病毒的6人目前“情況穩定”，除一名80歲的中國患者在重症監護室外，另外5人分別在巴黎和波爾多醫院住院治療。

第二架法國武漢撤僑包機周日抵法，機上30多出現癥狀的人檢測結果都為陰性。薩洛蒙表示，216名周日抵法的法國人已經被安置在馬賽附近的卡利-勒-魯埃中心。80人面前在埃克斯-普羅旺斯國立高等消防學院，其中包括23名法國人，18名歐洲人，以及40名非歐洲國家籍人士。

薩洛蒙表示，所有抵法人士“情況正常”。

另據法新社消息，七國集團的衛生部長周一召開電話會議，討論新型冠狀病毒疫情。各國一致同意，將在防預新型冠狀病毒方面全面展開合作。七國集團並在一份公告中表示，七大工業國還將在新型病毒疫苗研製以及與世衛組織配合方面協調一致。

另據報道，美國國務卿蓬佩奧周一表示，美國將再派幾架飛機到中國，從2019新型冠狀病毒核心疫區湖北省接回美國公民。蓬佩奧表示，我們可能也會帶其他國家公民回家。此外，我們可能也會帶一些醫療用品過去。