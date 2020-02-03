英國政府出資協助研發2019新型冠狀病毒疫苗

英國政府承諾將出資協助研發2019新型冠狀病毒疫苗。法新社報道，英國政府將向“流行病防範創新聯盟”（CEPI）投資2000萬英鎊研發武漢肺炎疫苗。英國大藥廠葛蘭素史克（GlaxoSmithKline，GSK）周一宣布，加入全球研發2019新型冠狀病毒疫苗行列。

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英國衛生部周在一份公告中稱，將向“流行病防範創新聯盟”（CEPI）投入2000萬英鎊，用以研發武漢肺炎疫苗。“流行病防範創新聯盟”是在2017年在瑞士達沃斯召開世界經濟論壇時，為應對埃博拉疫情而成立的。

葛蘭素史克（GSK）與流行病防範創新聯盟此前宣布展開合作，旨在助力推進新型冠狀病毒疫苗的全球研發。

葛蘭素史克表示，他們的工作將加強流行病防範創新聯盟已資助的4個武漢肺炎疫苗研發計畫。葛蘭素史克疫苗部醫學負責人布洛爾（Thomas Breuer）在聲明中說：“我們的（疫苗）佐劑技術，曾在流行性感冒案例應用成功。這項技術使得只需少量抗原就能生產更多劑疫苗，在對抗疫情時是一大優勢。”

流行病防範創新聯盟執行長哈特切特（Richard Hatchett）則表示：“我們希望與夥伴攜手合作，能在16周內自病原體基因測序取得一支試驗疫苗，並進入臨床試驗。”