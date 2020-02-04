世衛呼籲各國提高新型冠狀病毒數據分享

世界衛生組織總幹事譚德塞周二表示，他已去信給所有的衛生部長促請各國提高新型冠狀病毒研究數據分享，譚德塞並證實向中國派遣世衛牽頭的國際專家小組考察疫情。世衛組織同日表示，新冠狀病毒肺炎疫情“尚未構成大流行”。

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路透社消息，到目前，已有22個國家實施涉及貿易或旅遊措施應對新冠病毒疫情。譚德塞認為，有關措施應該是“短時期的,應與受疫情影響的程度成比例，各國應該定期重新審查這些措施。譚德塞還重申，不建議對中國實施旅遊和貿易限制，因為此舉可能引發恐慌。

而中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭周二對世衛執行委員會表示，部分限制措施有違世衛的忠告。他呼籲各國不要“過度反應”。陳旭指出，中國已採取強制措施阻止疫情擴散。

世衛官員表示，目前在中國以外有9個國家出現人傳人個案。據估計，從2月至4月, 應對疫情的公共衛生開支可能達6億7千5百萬美元，這個數字不包括疫情引發的社會和經濟後果。

另外，雖然新型冠狀病毒疫情已從中國蔓延至20多個國家，但世界衛生組織周二宣稱，武漢肺炎疫情尚未構成“大流行”。

法新社報導，世衛組織全球傳染病風險預防部門負責人布里安（Sylvie Briand）在瑞士日內瓦告訴記者：“目前我們尚未處於大流行，而是處於傳染病的多重病竈階段。”

新冠狀病毒肺炎去年12月出現病例以來，目前中國確診病例已達2萬多例，還有超過400人喪生，疫情也擴散到全球20多個國家。

布里安表示，雖然湖北省疫情迅速擴散，但湖北省以外出現的病例，主要是伴隨零星群聚感染情況的“溢出病例”（spillover cases）。

同時，中國當局已採取嚴厲措施設法控制疫情。其他受影響的國家也採取行動，以避免病毒進一步擴散。

布里安還說，世衛希望以湖北省和其他受疫情影響地區所採取的措施為基礎來阻止疫情擴散。

