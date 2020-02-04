中國大陸確診破兩萬 杭州緊步溫州 凌晨下令封城

武漢疫情延燒，燒到了“上有天堂，下有蘇杭”的杭州。根據中國衛健委最新數據，中國大陸確診病例突破兩萬，達到20438例，死亡病例425例。湖北情形最嚴重之外，浙江形勢嚴峻。在浙江內部，溫州因情形嚴重2日宣布封城，出乎意料的是浙江省會杭州也在凌晨突然下令全封閉管理，居民非必要不得出門。

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杭州當局凌晨公布市府10項措施公告，下令全市所有村莊、小區、單位實行封閉式管理，人員進出一律測溫，並出具有效證件；外來人員和車輛一律嚴控，特殊情況有管理人員做好登記備案。

杭州市政府通告，凡居民出現發熱、咳嗽等癥狀，必須及時就診，並在第一時間向所在村、社區報告，對出現確診病例、視情況對小區、村組、住宅樓單元實行封閉式硬隔離。

非居民生活必需的公共場所亦採取類似措施，且一律關閉。農貿市場、超市、藥店等場所合理安排營業時間 ，定期消殺，進入人員一律測溫，佩戴口罩。快遞、外賣實行無接觸配送。

近14天有疫情重點地區旅居史的市外返回人員，須在1小時內主動向居住地報告，不主動申報、拒絕接受測溫等防控措施者將依法追究。

通告稱，除特殊情況外，倡導每戶家庭每兩天指派1名家庭成員外出採購生活物資。做到不串門、不集聚，盡量不外出，外出必須戴口罩。溫州當局亦有類似措施，溫州2月2日宣布即日起封城的同時，嚴控居民市內流動，包括每戶只能有一人，每隔兩天出門一次，採購食物和生活用品。其他人除了生病需要就醫，或參加疫情防控等必要工作，都不得外出。

杭州當局還嚴禁各單位在2月9日前通知疫情重點地區人員返杭。企業除批准同意外，一律不得復工。

杭州公安局的“十個一律”為杭州封城增加了一層恐怖色彩。該局幾乎同時公布了“依法嚴厲打擊疫情防控期間違反犯罪活動的通告”，包括明知感染，仍進入公共場所；拒不配合車站體溫監測；傷害威脅醫療救護工作人員...以上行為構成犯罪的，一律追究刑事責任。杭州市公安局關於依法嚴厲打擊疫情防控期間違法犯罪“十個一律”的通告！

根據中國衛健委最新數字，除湖北外，浙江在各省確診人數名列第一，達致720例，目前緊追浙江的是廣州，797例。在浙江省內，溫州最高，達340例，接下來就是杭州，132例，再下來比較嚴重的是台州，115例，寧波102例。