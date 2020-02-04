台外交部：中國以虛構一中原則進行政治勒索展現邪惡本質

響應中國外交部發言人華春瑩昨天對台灣參與WHO的「一中」說法，台灣今天升高了對抗，台灣外交部發言人歐江安今天嚴厲批評中國無視武漢肺炎疫情威脅，對台灣人民遂行「政治勒索」，展現中國蠻橫無理的邪惡本質。

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台灣外交部並呼籲國際社會，認清中國政權邪惡的本質與並吞台灣的不當意圖，挺身支持台灣平等參與國際組織及國際事務的正當權益。

昨天中國外交部記者會上，有外國媒體提問說，意大利基於世衛組織堅持台灣是中國的一部分，將台灣地區列入新型冠狀病毒肺炎疫情“高危地區”，禁止台灣往來意大利的航班。中國是否會要求世衛組織將中國同台灣地區加以「區分」，以便台灣航班不受義方禁令的影響？

華春瑩回答說，台灣同胞是我們的骨肉同胞，在海外的台灣同胞如果遇到困難，我們願提供大力協助。同時，WHO是由主權國家組成的聯合國專門機構，台灣參與WHO等國際組織活動，必須在一個中國原則下通過兩岸協商作出安排。

華春瑩還說，台灣地區能夠及時獲取世衛組織發布的全球突發公共衛生事件信息，台灣地區發生的突發公共衛生事件信息也能夠及時向世衛組織通報。這些安排都確保了無論是島內還是國際上發生突發公共衛生事件，台灣地區都可以及時有效應對。

對此，歐江安今天在台灣外交部例行記者會上表示，中國外交部罔顧兩岸互不隸屬的政治現實，無視武漢肺炎疫情對包括台灣2300萬人在內的全球人民造成的嚴重威脅，仍持續以虛構的「一個中國原則」，做為台灣參與WHO等國際組織的政治前提，無異對台灣人民遂行「政治勒索」，充分展現中國蠻橫無理的邪惡本質。中華民國（台灣）外交部表達最嚴正的抗議及不滿。

她說，台灣雖已在「國際衛生條例」（IHR）的架構下與WHO建立聯繫管道，但WHO始終礙於中國的壓力，對台灣要求提供更多疫情信息的訴求，均未做具體響應，也不邀請台灣專家參加防疫相關的「緊急委員會」會議，使台灣無法實時完整取得最新疫情發展，深入參與防治方式的討論。

她說，對於台灣政府所提供的國內確診病例，WHO竟基於政治考慮，將台灣信息列在中國項下，造成其他國家的誤解，因而禁止台灣籍航空公司班機及民眾入境，造成極大困擾，嚴重損害民眾權益。

她重申，中華人民共和國未曾有一天管轄過台灣，台灣也絕對不是中華人民共和國的一部分。只有台灣的民選政府，才能在國際社會代表台灣2300萬人民，以及負責任地照顧台灣人民的健康福祉。

除了義大力之外，孟加拉國今天也因武漢肺炎拒絕中國人士入境，卻把台灣人也納入。台灣外交部說，已經向孟加拉國提出交涉，強調台灣並非中華人民共和國的一部分，不應限制台灣人，要求儘速改正。

緬甸民航局也宣布，暫停緬籍航空公司飛航中國11個城市，以及從緬甸的曼德勒到台北的包機。導致目前共有228名台灣旅客滯留緬甸，無法返台。台灣外交部表示，將立即向緬甸政府爭取解除緬籍航空公司飛航台北的禁令。之前越南也有類似情況，經台灣交涉後，已經解除對台灣飛航的禁令。