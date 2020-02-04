大難當前 許章潤：人民不再恐懼 許志永：習近平讓位

武漢疫情延燒全中國，一向隱忍的中國知識分子怒而發聲，中國著名法學家許章潤發出『憤怒的人民不再恐懼』，怒斥習近平值此“舉國大疫”，“疫癘猖獗當口，所謂‘親自’雲雲，心口不一，無恥之尤”，另一位正在逃亡的中國憲政學者許志永4日發文，則直呼習近平“讓位”。

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國民的憤怒已如火山噴發

許章潤2018年7月發表“我們當下的恐懼”，批評習近平取消國家主席任期制，讓中國向毛時代倒退。2019年3月遭清華大學停職、停課。然而許章潤又是一鳴驚人，2日定稿的『憤怒的人民不再恐懼』在網絡不脛而走。作者開篇點出新舊年交替之際，武漢首疫，“舉國大疫，一時間神州肅殺，人心惶惶。”瘟疫散布全球，中國幾成世界孤島，三十多年改革開放，“辛苦積攢的開放性狀態，至此幾乎毀於一旦”。文章進而點出，“壟斷一切、定於一尊的‘組織性失序’和只對上負責的‘制度性無能’，尤其是“保江山”的一己之私而置億萬國民於水火的‘道德性敗壞’”，致使人禍大於天災，這場人禍“甚於一場全面戰爭，此可謂外寇未逞其志，而家賊先禍其國”，作者怒斥中國最高領導人“無恥之尤”“民心喪盡”，讓人民憤慨。

但是，在作者看來，“國民的憤怒已如火山噴發，而憤怒的人民將不再恐懼”，文章列出九項自2018年以來的“國情進展”，指中共當局“政治敗壞，政體德性罄盡。”“保江山”成統治者思維的核心，開口閉口的人民群眾不過是“必要代價”，官員上下，隱瞞疫情，只為了圍繞着習核心的燈紅酒綠、歌舞昇平，“心中根本就無生民無辜”。但是“防民之口甚於防川，哪怕網信辦再有能耐，也對付不了十四萬萬張嘴，”作者指最高領導人“大疫當前，卻又毫無領袖德識，捉襟見肘，累死前方將士，禍殃億萬民眾。”

四十年來最為不堪的一屆領導

文章指僭主政治下，政制潰敗，30多年的技術官僚體系終結，劣勝優敗，“君不見，惟一人馬首是瞻，而一人暝朦，治國無道，為政無方，卻弄權有術，遂舉國遭罪”。而內政治理全面隳頹，加緊限制與摧毀社會發育，從封口而封城，特殊時期登場的“知情政治”，早已德識俱亡。“可以說，上上下下，他們是四十年來最為不堪的一屆領導。”

作者指出內廷政治登場，黨政一體加劇。最近幾年，“方始出現這一最為封閉無能，陰鷙森森之內廷政治，而徹底堵塞了重建常態政治之可能性也”，致使“市民社會羸弱兮兮，公民社會根本就不存在，至於最高境界的政治社會連個影子都沒有，則一旦風吹草動，大災來臨，自救無力，他救受阻，必致禍殃。”，且以“大數據極權主義”及“微信恐怖主義”治國馭民。

倒計時開始

許章潤指習近平當局已經“底牌亮出，鎖閉一切改良的可能性。由此順流直下，中國再度孤立於世界體系，已成定局。

但是，作者指出，人民不再恐懼。俯首貼耳的人民早已不再相信權力的神話，尤其經過這一蔓延世界的大疫之後，人民親歷了無數生命在分分鐘倒下，卻還在封號鉗口，無恥地歌功頌德，“人民怒了，不幹了”。“敗象已現，倒計時開始，立憲時刻將至”。

作者最後期望以“立憲民主，人民共和”收束這波已然延續一個半世紀的文明大轉型。正是在此，我們，“我們人民”，豈能“豬一般的苟且，狗一樣的奴媚，蛆蟲似的卑污”?!

作者此文大有“絕筆”意味，預感寫此文“必有新罰降身”，但他表示，“大疫當前，前有溝壑，則言責在身，不可推諉，無所逃遁。否則，不如殺豬賣肉。”作者認為，自由，一種超驗存在和行動指歸，是人之為人的稟賦，“華夏兒女不能例外”。為了自由之花綻開，“縱然火湖在前，何所懼哉”。

許志永呼籲習近平讓位

出獄數月之久的中國憲政學者，公民運動倡議者許志永4日發表『勸退書』，呼籲習近平“退位”。作者開篇寫道：“七年前，我寫過公開信，希望您帶領中國走向民主憲政。那曾是國民眾望。您把我投入監獄四年。如今，您的手下到處找我，要把我再次投進監獄。可我依然心懷善念。對所有人心懷善念。我不覺得您是惡人，只是不夠聰明。所以再勸一次。亦是眾人之期望：習近平先生，您讓位吧。”

作者細數習近平執政後強化獨裁專制，暴力維穩，在新疆建“再教育營”，壓制民間言論，打造虛假的太平盛世。作者指習近平並非政治家，“政治家懂治國理政，抓大放小……您身兼十數組長，大事小事一把，足球廁所一鍋。文山會海多如牛毛，看一遍亦顧不暇，怎能高瞻遠矚治國理政？財經工作，也是組長，總理職權在哪？您擅長經濟嗎？自己不擅長，交給擅長者，此政治家基本素養。

作者批評習近平沒有思想和不清楚治國方向，打着“中國夢”的旗號，扭曲市場，一邊講治理現代化，一邊強調黨領導一切。他指習近平發明“妄議罪”，致使社會再無諫言和改良空間。

他質問習近平，“您要把中國帶向何處？您自己知道嗎？邊喊改革開放，邊為馬列招魂。邊講治理現代化，邊強調黨領導一切。邊安撫民企，邊做大做強國企。民主法治，還是一尊獨裁？市場經濟，還是計畫經濟？現代化，還是文革化？前三十年階級鬥爭，後三十年改革開放，您說前後不矛盾，世界哪還有矛盾呢？不是我看不明白，不是大家看不明白，是真不明白。”

文章列舉習近平在面對中美貿易戰、香港危機、武漢肺炎等重大事件上的進退失據，連連失策，比如正在發生的武漢疫情，為汲取2003年非典教訓，習近平遲遲不批准公開真相，災禍來臨卻下令封城。

他勸習近平切莫逆流歷史，莫讓維穩耗竭中國。“大道之行，天下為公，何來江山一色？世界潮流，浩浩蕩蕩，何苦逆流而動？兩屆期滿，歸家休息吧。經言亢龍有悔，莫到尷尬悲劇時，悔之晚矣。”