庫德洛:新冠病毒延後中國大批採購美國產品

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周二預告稱，新冠病毒將推遲中國根據中美貿易協議實施大規模採購美國商品計畫。

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白宮經濟顧問庫德洛接受美國福克斯商業頻道（Fox Business）採訪時承認說，“的確，由於中國病毒的存在，這個貿易協議，第一階段貿易協議（預期）的出口量大爆炸的到來，將需要更長的時間，這是事實。”

中美1月15日達成第一階段貿易協定，中方承諾在未來兩年，增加採購2000億美元的美國產品，特別是美國農產品和製造業產品。

儘管如此，華盛頓的評估看來是建立在“新冠病毒造成的衝擊很小”之上。因為庫德洛還強調稱，“全世界又不都裝在武漢的那個省里”。

不過，他也指出，為了遏制疫情傳播，在中國的工廠被關閉，航空運輸被暫停，可能造成“供應鏈瓶頸”，出現價格上漲，企業盈利下降。

武漢新冠病毒疫情已經擴散到中國各地和20多個國家。為了防止無藥可治的新冠病毒的傳播，中國幾乎凍結了經濟活動，許多企業暫停運作，商店關門，航班停飛，公路客運中斷，限制人們出行。

據中國官方今天2月4日的報道，至少已有427人死於新冠病毒肺炎，20400人確診感染。

美國總統特朗普1月24日曾在推特上盛讚中國當局努力透明遏制新型冠狀病毒，並為此感謝習主席。他這個奇怪動作當時被外界懷疑可能擔心中方以武漢疫情為由不履行達成的貿易協議承諾。