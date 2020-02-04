應對武漢疫情:北京首次承認短板 強調集中統一 管控言論

中國官方今天2月4日上午通報新型冠狀病毒最新感染和死亡統計數據，2月3日一天，中國境內新增確診病例 3.235 例，累計20.400例，新增死亡64例，累計425例。北京首次承認應對武漢肺炎疫情有短板和不足。

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北京當局周一首次承認在管控武漢疫情方面存在不足。據中國新華社報道，中共政治局2月3日召開常委會，表示要針對這次疫情應對中的“短板”和“不足”健全國家應急管理體系。補齊公共衛生“短板”。

這個會議還強調要取締和打擊“非法野生動物市場和貿易”。加強法治建設，強化公共衛生法治保障。系統梳理國家儲備體系的“短板”，提升儲備效能，優化關鍵物資生產能力布局。

習近平在會上講話強調，全國都要服從黨中央的統一指揮，並威脅要懲罰那些不服從統一指揮和調度、本位主義，不敢擔當的人。

在救治方面，會議強調要把全國（醫護）精兵強將都“集中”起來，也要把重症病人都“集中”起來，“統一”救治，然後把經驗推廣下去。會議還表示要查明新冠病毒的傳染源和傳播途徑，研究防控措施，調動高校、科研部門參與科研攻關。

生活方面，強調保障食品和煤電油氣供應。打擊哄擡物價、囤積居奇、趁火打劫，制售假劣藥品、醫療器械、醫用衛生材料的行為。

管控言論方面，會議強調加強對網絡和媒體的控制，在網上網下國際國內凝聚民心，宣傳中共中央的決策和部署，要報道取得的成效和一線的感人事跡。