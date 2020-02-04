武漢首批50感染者轉入火神山醫院

武漢首批50名新冠病毒患者被轉入火神山醫院。這間僅用10天建造的集裝箱式傳染病隔離醫院有1000個床位，2月2日完工後交給軍隊管控，據介紹，這家醫院沒有看病的門診，只接受從定點轉院轉院的感染者。

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武漢火神山醫院今天2月4日接收首批新冠病毒肺炎感染者50人。這些患者是從武漢超負荷的醫院轉來的。據介紹，火神山醫院不設門診，患者不能自行到這間醫院來看病或住院治療。

法新社說，從1月24日開始，全中國都熱切觀看這間臨時醫院的建設過程。眾多攝像鏡頭幾乎24小時不停地拍攝這個工地數千名連續工作的工人以及在工地上運作的挖土機和吊車。

今天中國官方電視畫面顯示，首批50名病患被急救車運抵火神山醫院，他們有人坐輪椅，有人躺平板車，有人在身着藍防護服的人員協助下自己行走。

火神山醫院總面積34000平米，有1000個病床，由軍隊管控。院長由中國人民解放軍301總醫院的衛勤部長張思兵擔任。2月2日完工交付那天，8架運輸機將1400名軍隊醫護人員運抵。

據推特流傳的火神山醫院內部視頻和介紹：每間隔離房只能從外面打開，病人無法自己出來。雙重門之間有傳送東西的密封窗口。據中國媒體介紹，這座軍官的臨時醫院全部配備了5G接口。

中國官方今天公布的新冠病毒肺炎確診人數20400人，其中大部分集中在武漢。新冠病毒的累計死亡人數425人，超過了2003年中國內地薩斯的死亡人數349人。