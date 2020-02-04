法國學者怒斥新冠病毒含艾滋病毒基因序列的觀點為無稽之談

隨着新冠病毒疫情傳播所引發的恐慌，社交網絡有關病毒起源的傳聞甚囂塵上，上周末網絡盛傳一片由印度新德里大學多位學者聯合署名的文章，聲稱在源自武漢的新冠病毒的基因序列上發現4個插入基因，它們都來自艾滋病病毒。文章還認為類似的基因組成不可能是自然產生的，暗示有人為操縱的嫌疑。中國科學院武漢病毒實驗室的負責人石正麗隨即出面公開澄清，聲稱新冠病毒與武漢P4實驗室沒有任何關係，她可以以自己的生命做擔保。並且表示印度學者已經決定將文章從網上撤回。那麼，印度學者文章的內容是否確實是空穴來風？

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另外，有中國國內感染病毒網民透露自己在服用艾滋病療藥之後，病情有明顯好轉。這是否能夠說明新冠病毒與愛滋病毒之間確實存在關聯？

法廣就此採訪了法國研究冠狀病毒方面的專家，法國南方艾克斯-馬賽大學的學者Isabelle Imbert 教授與法國北部里爾大學的冠狀病毒研究專家Anne Goffard教授。

上述兩位學者都沒有聽說過印度學者的文章，對她們來說，新冠病毒攜帶艾滋病毒基因序列的說法是令人難以置信的。

Anne Goffard教授直截了當地表示：她親眼驗證了中國遞交的新冠病毒的基因序列，上面根本不存在艾滋病毒的成分。這完全是胡說八道。她確認說，這一病毒並不是“人為介入”的產物。她呼籲人們必須用自己的腦子去思考，不要輕易地相信網絡上的任何謠傳。

她進一步解釋說：“冠狀病毒與艾滋病病毒是兩種截然不同的病毒，從病毒學的角度來看，這兩種病毒的同時出現是絕對不可能的，除非是在實驗室做人為的基因操縱修改。但是，世界上不會有任何一家實驗室會做出類似的操縱，而且這樣做還需要時間，必須至少要六個月至一年的時間。必須停止散布陰謀論的謠言，這是一個由動物傳染至人類的病毒”

艾克斯-馬賽大學的學者Isabelle Imbert 教授也向本台表示：“如果我們比較一下新冠病毒的基因序列與2003年廣東的薩斯病毒的基因序列，我們就可以明顯的發現兩者之間的共同點。我還是認為蝙蝠應該是許多種類的冠狀病毒的主要來源，我們在處理上一次薩斯病毒時已經提供了足夠的佐證。我認為這一次也應該是來自蝙蝠的病毒在人類找到了合適的蛋白基底有效地加於複製。”

那麼，如果新冠病毒患者服用艾滋病療藥可以起到療效這是否意味着新冠病毒與艾滋病有關？

對此，Isabelle Imbert 教授回答說：不應該將兩者混淆。在抗病毒方面已經有許多這方面的研究，藥物中的一些小的分子會進入病毒的組織中，阻止病毒的進一步繁殖，而每一個病毒的滋長靠的都是複製繁衍。儘管新冠病毒與艾滋病毒完全不是同一類的病毒，因為染色體將蛋白編譯成不同的序列，儘管它們的形狀不同，但是，抗病毒的分子依然可以對其產生阻止繁衍的作用。但這並不意味着冠狀病毒與艾滋病毒之間存在任何關聯。這是十分荒謬的！

另外，美國吉利德公司聲稱研製出治療新型肺炎的藥物瑞德西韋，該藥物已經治癒了一位美國患者，但是，吉利德Gilead公司非常謹慎地聲明，“瑞德西韋是在研藥物，尚未在任何國家獲得批准上市，其安全性和有效性也未被證實，目前也沒有針對新冠病毒療效的數據。” 公司聲稱將對中國豁免專利，據介紹，吉利德的藥物是從醫治埃博拉病毒的療藥的基礎上研製而出的，類似的藥物是否可行？

對此，Isabelle Imbert 教授回答說： “這是美國的一個名叫吉利德的醫藥公司開發的，他們的信息是公開的，他們也曾經研製出治療丙型肝炎的藥物。他們找到了一個十分有效的醫治埃博拉的化學分子，這是十分有效的療藥。這一 藥物也被用來治療薩斯以及莫爾斯冠狀病毒，療效也十分顯著。這是因為這兩種病毒與埃博拉的病毒同源。所以，他們研製出的療藥很可能也適合於治療冠狀病毒。”