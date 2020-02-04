法國將感染新冠病毒“風險區域”從湖北擴大到“中國全境”

法國衛生部門周二宣布，將感染新冠病毒“風險區域範圍”從湖北省擴大到“中國全境”。衛生部總幹事薩洛蒙表示，此舉旨在減低新冠病毒在法國傳播的風險。法國並向仍滯留中國的公民發出回國的建議。英國政府也呼籲所有在中國的公民離開。

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新冠病毒肺炎疫情目前蔓延到全球26國，歐洲比利時出現首宗確診個案。據中國官方最新的統計，新冠病毒疫情確診病例2萬0520起，死亡病例426起。法新社報道，法國衛生部總幹事薩洛蒙周二表示，除了將疫情風險區域從湖北擴展到整個中國全境外，對“疑似感染癥狀”也更具體化，不一定是出現發燒38度以上才算“有癥狀”，從中國回法人士只要出現發熱，以及呼吸系統感染，甚至不發燒，只要呼吸道感染都被視為“疑似感染”，需要進行檢查。

法國也發出告誡，要求公民如非必要，不要去中國。法國並建議仍在中國的法國公民應回國。

另外，英國政府呼籲本國所有在中國的公民離開。為應對中國新型冠狀病毒疫情，英國政府周二發出呼籲，促請本國所有在中國的公民離境。英國外交部更新旅遊忠告，指除了疫情源頭湖北省之外，中國其他地區仍有航機服務。英國政府仍嘗試從湖北撤走本國公民。英國外相拉布表示，政府勸告在中國的英國公民，如果能夠就離開，以減低面對疫情的風險。

另外據法國旅遊部門統計，中國春節期間來巴黎旅遊的中國遊客銳減。法新社消息，法國各大旅行社將暫停中國旅遊期限延至3月31日。3000多計畫到中國旅遊的法國遊客出行受到影響。據法國旅遊部門統計，中國春節期間來巴黎旅遊的中國遊客銳減，受新冠病毒疫情影響，中國來法遊客紛紛取消行程。統計顯示，一月份取消來發行程比率達80%。

另外，比利時出現首宗確診感染新冠病毒個案。患者和另外8個公民周末由武漢撤回國。患者健康良好，沒有出現病徵。目前在醫院進一步治療。其他8人接受醫療觀察。

