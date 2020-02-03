火神山恐杯水車薪 武漢還有多少人等待急救？

武漢緊急興建的火神山醫院交付了，雷神山也將在不日竣工，兩者可各自容納一千左右的床位，可謂神速! 但是專家懷疑，兩座神山加起來容量仍然很有限。『柳葉刀』預測，武漢感染人數七萬五，武漢大學中南醫院一教授認為應對武漢10多萬人隔離治療。另外，在武漢考察的中國工程院院士李蘭娟周一直言“武漢不是每個人能夠得到檢測”的，呼籲全國支持。

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港大李嘉誠醫學院院長、公共衛生學院講座教授梁卓偉與其團隊日前在『柳葉刀』發文稱或已有7.6萬名武漢人感染新型冠狀病毒，疫情或於4月達致高峰。 該項研究通過電腦模型推算髮現，截至一月25日，武漢已有75815人感染新冠病毒。每名確診患者平均可傳染2至3人，傳播力每6.4日增加一倍。港大醫學院公共衛生學院教授鬍子祺估計，內地多個主要城市的疫情已擴大，與中國交通頻繁的海外大城市或會成為疫症爆發中心。

武漢大學中南醫院張笑春發出”一個一線醫生的呼籲“，請政府立即採取行動：”“別在迷信核酸檢測了，強烈推薦CT影像作為目前新冠肺炎的主要依據。強烈建議政府徵用酒店、賓館或學生宿舍收納近10多萬之多的疑似及大部分醫學觀察者，強制隔離治療! 目前武漢市家庭聚集性發病越來越多，而且大多起病隱匿，一次甚至多次核酸陰性，無任何臨床癥狀，如採取家居留觀的方式，必然造成疫情進一步蔓延。一個火神山或一個雷神山容納量畢竟有限，應該即刻啟動只有與疑似病例有過接觸者均排查CT，只要CT陽性就近集中隔離與酒店賓館或學習，由專業人員統一管理，發放藥品，動員社會力量參與工作，有限的醫務人員是無法應對十幾萬無癥狀或家中留觀人員的。

在武漢第一線調查的一些記者已發現，許多武漢患者雖然病情嚴重，但仍無法得到確診，因為一旦確診，醫院就得提供收治，可是醫院沒有足夠的床位。而且，確診需要檢測試劑，試劑缺乏，因此病人得不到早治療。

中國工程院院士、衛健委高級別專家組成員李蘭娟周一從一個側面證實了這一情況。她帶領的10人左右的團隊周日前往武漢，周一，李蘭娟對央視道出一段重大情況：武漢目前檢測試劑數量不夠，不是每個人能夠得到檢測。“早發現、早診斷、早隔離、早治療，目前在武漢還做不到，希望全國支持武漢。”

李蘭娟院士的直言得到肯定，有網民說：“老人家不都說了，為什麼武漢地區的病死率高？很多病人來不及得到有效救治，醫療物資不夠，還有試劑盒的問題。”

但是網民的懷疑隨之而來，“新華社報道試劑日產夠用，中新網報道李蘭娟說不夠，咱也不敢說，咱也不敢問”。

的確，新華社報道中國國新辦3日舉行的新聞發布會，中國工信部總工程師田玉龍在會上稱：2月1日，試劑日產量已經達到77.3萬人份，是疑似病患者的40倍，已經基本滿足要求。產能回復值達到了百分之六七十。“

但是許多網民肯定李蘭娟院士的數據分析比較合理，認為她說武漢連檢測試劑都不夠的客觀事實已足夠說明沒有床位的原因。學者展江微博評論：”李院士說了救命的大實話“。

對於中國工信部的說法，有網民小九九，“北京的領導今天不是說很多，產能達到需求40倍了嗎？這裡面必有一個在撒謊，不用說我也知道那個是混蛋。”棕熊：“在家留觀的感染着太多了，幾乎是全家感染，而且住不進醫院，太慘了。位高權重的領導們希望你們能夠調動一切資源救他們。救他們就是救我們。”

俄奴：國家太需要說真話了，要不是權力大於權威，警察指導醫生，也不至於今天這個爛攤子。