羅冠聰獲邀出席特朗普國情咨文演說反映美仍視香港為外交核心

香港學運領袖羅冠聰已經獲得邀請，在美東時間星期二下午出席美國總統特朗普在國會發表的國情咨文演說。向羅發出邀請函的是共和黨籍的佛羅里達州參議員思考特（Rick Scott）。

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思考特表示，邀請羅出席這次盛會，反映美國仍然視香港仍在繼續之中的民主運動，作為美國外交政策一個主要的核心。

思考特說：“我邀得內森（羅的英文名字Nathan）出席，是我的榮幸。內森是爭取自由和民主的一個象徵，他向中國共產黨發出一個強而有力的信息，香港人是不會退縮或者被封嘴。”

此外，佛羅里達州的另一個共和黨參議員盧比奧（Mark Rubio）星期一亦向維吾爾人人權活躍分子魯珊·阿巴斯（Rushan Abbas）出席國情咨文演說。這個舉動進一步會招惹中共不滿。

盧比奧說：“魯珊鍥而不捨的向全球提醒中共在新疆所從事的暴行。”

現年26歲的羅冠聰與黃之鋒等人發起成立“香港眾志”，羅在直選中贏得立法會的一個議席，但在2017年被港府以政治手段取消他的議員資格。羅目前是耶魯大學東亞研究所的碩士生。他在他的推特網頁上表示他將應邀出席。

羅在2014年已經投身當年的雨傘革命。在這場又名佔中的79日運動中，羅冠聰與其他兩名參與運動的學生被控參與非法活動，並且被判入獄6至8個月。在服刑數個月之後上訴終審法庭成功。

思考特在一項聲明中說：“美國將永遠與像內森這樣的戰士站在同一陣線，對抗不公和爭取自由。全世界必須聯合陣線，對抗中共的侵略。”

喬治城亞洲法律中心的主任凱洛（Thomas Kellogg）說，思考特的邀請顯示國會對香港的興趣仍然未減。他說，北京和港府千萬不要以為目前的片刻安寧就等於社會的不滿已經消失。

他說：“是的，他們正忙於應付冠狀病毒，或許這迴轉移目標一陣子，但底線卻是他們仍然需要回應港人的憤怒。特朗普政府向北京發出的信息很清楚，北京需要透過對話解決問題。”