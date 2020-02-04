習近平主持常委會抗疫 央視不播畫面

習近平消失了幾天，網上傳言他去了武漢。周一習近平有了消息，主持政治局常委會，研究武漢肺炎防控工作。中國央視新聞聯播播出這個會議，長達十幾分鐘，播音員一播到底，沒有習近平和常委們的任何畫面。

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會議完了，新華社的報道類似於常委會公告，第一部分似乎在回應民間對當局不重視，隱瞞信息，直到失控了才採取極端措施的批評的回應。習近平稱，“這次疫情發生以來，黨中央高度重視，始終把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位”，具體就是開了兩次政治局常委會專題研究，成立應對疫情工作領導小組，小組長是李克強，但是，李克強這個小組長的存在感很不強，只要有機會，習近平就要“親自”說話。

其實，這正是這一段時間許多中國人的疑問，如果習的黨中央是真的把人民的生命安全和身體健康放在第一位，為什麼從12月8號開始，直到1月20號，當局做的工作卻在於打謠，粉飾，警察管教醫生，1月3號起，向美國通告武漢疫情30次，為什麼不早早告訴本國人民，遲至20號，捂不住了，鍾南山說出了“人傳人”，才慌忙行動，武漢封城，幾百萬人流離失所，關在城裡的水深火熱。當局本應該對自己的遲緩造成的罪過作檢討，現在卻把這說成是自己的功勞。

這個公告接下來又在重申“各級黨委和政府要增強‘四個意識’，堅定‘四個自信’，做到‘兩個維護’，”武漢人水深火熱，全中國陷入恐慌，世界都因此不太安寧，習近平還在想着如何如何不斷地讓下級尊崇自己的權力。其實，戰勝疫情，需要的是科學精神，需要依靠醫務人員，當局只需做好服務，開放信息，不要阻撓就足夠了。“兩個維護”與戰勝武漢疫情沒有任何關係。這一段大論裡面也有“科學防治”四個字，顯得無足輕重。

說了半天，還是圍繞個人權力轉，習近平接下來強調“疫情防控要堅持全國一盤棋。各級黨委和政府必須堅決服從黨中央統一指揮、統一協調、統一調度、做到令行禁止”，都到幾百萬湖北人流離失所，溫州也成為第二個疫區，疫災逼近北京城的地步了，還在強調控制權力，統一指揮。如果不是習近平如此專權，地方上或許能夠發揮一些主動，或許早一點採取行動，或許沒有那麼多的逆淘汰出來的官員？即便中央一級，中常委內部，也許會有人會提出來及時應對疫情，而不是大家都看着習近平臉色行事，習近平不說話，大家沒動作，習近平發了火，全國地動山搖，完全是封建皇帝的那一套治理模式。

仔細讀新華社的報道，似乎習近平已經為自己的日後慶祝抗疫戰爭的“偉大勝利“在做準備，現在他在曆數他領導的黨中央的功勞，然後把嚴厲的目光射向下級官員。武漢官員們本來想甩鍋，其實也是實情，他們做不了主。但是，他們將是第一批替罪羊，他們將落入習近平設計的這個籮筐：“對不敢擔當、作風漂浮、推諉扯皮的，除追究直接責任人的責任外，情節嚴重的還要對黨政主要領導進行問責。對失職瀆職的，要依紀依法懲處”。

再下面這一段講的比較具體，說湖北特別是武漢仍然是重中之重，要嚴格落實早發現，早報告，早隔離，早治療措施。其實武漢的問題不是早發現的問題，是醫療資源嚴重缺乏的問題，一床難求，醫院無法對大量重病上門求診的人不敢確診，因為確診了就必須收治，醫院沒有床位，醫院也缺乏足夠的試劑檢測，周日考察武漢的李蘭娟院士也作出這樣的呼籲，武漢不是每個人都能得到檢測的。中央的常委們難道不知道這些問題嗎，李克強不是已經親自去武漢考察了嗎？

最後給人的感覺還是回到習近平最關切的問題，這個問題其實也就是影響武漢肺炎沒有及早向全社會公布的問題，就是信息控制，輿論引導，其實是輿論封鎖。習近平在常委會上重申，“要做好宣傳教育和輿論引導工作”，“要加強網絡媒體管控，推動落實主體責任、主管責任、監管責任”，這幾句話的意思是網絡管控還不夠，要網絡主管們當心。紐約時報分析，在疫情傳播的關鍵時刻，中國官員們選擇將保密和穩定置於公開應對愈發嚴重的危機之上，以避免公眾恐慌和政治尷尬，失去了阻止疾病大範圍爆發的最佳機會，但『北京之春』榮譽主編胡平認為，“疫情是臨床醫生直接報告北京的，並不需要地方官員插手。地方官員根本沒有對中央瞞報的能力，也沒有對中央瞞報的動機。造成貽誤時機的責任人就是習近平，別人想攬這份責都辦不到。”

中國的信息嚴密封鎖，但是，在人民悲憤，輿情洶湧的時候，也就是在社交網絡上，朋友圈，因為實在刪不勝刪，有時候能透露出一些重要的信息，而且很快飛傳。一些觀察者指出，網絡朋友圈的這種戴着腳鐐跳舞的“小自由”，讓中共領導人頭疼。常委會上習近平特意強調網絡媒體管控，似乎是在給新浪網、微信以及其他網絡的頭人們發出警告。近來，常有擔心武漢可能會全城封網的傳聞，因為，武漢儘管封城，武漢人的煎熬，水深火熱，落難者的哀嚎，死人的鏡頭，還是一點一點地披露了出來，黨中央不希望外界看到這些。

武漢疫情註定給中國今年的政治、經濟局面帶來衝擊，所以習近平強調“要密切監測經濟運行狀況，聚焦疫情和經濟運行帶來的衝擊和影響，圍繞做好‘六穩’工作，做好應對各種複雜困難局面的準備。”

有意思的是，常委會最後強調，“這次疫情是對我國治理體系和能力的一次大考”，要針對疫情暴露出來的“短板和不足”，“健全國家應急管理體系，提高處理急難險重任務能力”。習近平感覺到了問題嚴重，疫情爆發，武漢封城，溫州淪陷，全中國陷入恐慌，他的統治能力面臨嚴峻挑戰。但是，他的良方在哪裡？靠管控網絡，輿論引導，只能封死這個社會的活力，只能進一步遮蓋這個社會的短板和不足。