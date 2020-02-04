醫護工會不滿林鄭再擠牙膏封關宣布啟動第二階段罷工

香港醫護人員今（3日）發起首階段罷工行動。有團體擺街站支持醫護人員罷工行動，並發起聯署活動。

特首林鄭月娥4日繼續為她留下中港四個“缺口”的擠牙膏式封關辯護，聲稱她將致力為前線醫護人員張羅口罩等重要防護衣物，而醫管局可以檢查求醫病人的處境資料，防止有人隱瞞曾經入境大陸的事實，但醫護工會仍然不滿林鄭的局部封關政策，決定在4日開始啟動第二階段罷工行動。

廣告 繼續瀏覽後續

在醫護工會發起第一階段罷工行動的同一天，林鄭在3日稍後舉行的記者會上宣布，進一步採取封關政策，從4日凌晨開始封閉羅湖、落馬洲支線、落馬洲皇崗及港澳碼頭4個口岸運作，但旅客仍可經機場、深圳灣、港珠澳大橋及啟德郵輪碼頭出入境，林太稱推新措施與罷工無關。爭取“全面封關”的醫護昨晚宣布今起進入第二階段罷工。

林鄭月娥在記者會上還悻悻然不忿地駁斥醫護工會採取要脅的手法來迫使政府，她說：“任何人如果認為用這些極端手段可以威迫到特區政府或醫管局，去做一些我們理性上不應該做的事，或對公眾利益有害無益的事，都不會得逞”。

針對林鄭月娥不甘不願的擠牙膏封關政策，醫護工會遂啟動之前早已宣布的第二階段罷工行動。

根據入境處數據，仍然開放的機場、深圳灣、港珠澳大橋以及啟德郵輪碼頭口岸，在2月2日共有7447名內地客抵港，如不計機場及郵輪碼頭就有2740人，當中深圳灣口岸佔2253人。對此，李家超稱，以整個1月每日出入境平均數計算，羅湖為4萬人、落馬洲支線為3.6萬、深圳灣為3.4萬，平均數字是羅湖與落馬洲支線最大。

在昨日初步確診的64歲女患者，據悉是在佐敦開設店鋪、並沒有外游紀錄。前日入住伊利沙伯醫院，昨日病況急速轉差，要轉去隔離病房並插喉，情況危殆，並將會轉送瑪嘉烈醫院。其兒子也沒有外游紀錄。患者曾入住的伊院A5病房，至少1名護士發燒，目前要隔離。

醫管局職工總會昨日發起的首階段罷工，有2,500名醫護參與，然而政府未有理會全面封關的訴求，僅僅是將多個非內地人主要入境的口岸關閉，林鄭月娥更於記者會上挑釁醫護，加上醫管局以電郵恐嚇，令工會決定今日起將行動升級，並擴大罷工至緊急服務，工會預料有9,000名醫護參與。

政府雖然宣布今日午夜起關閉4個口岸，但不包括深圳灣口岸。而根據入境處數據，深圳灣前日有2,253人次的內地人入境，是最多內地人使用的陸路口岸。而其實，鄰近香港的廣東省，至昨日為止已錄得725宗病例，並再次成為第二多個案的省份；當中與香港一河之隔的深圳，更有245宗的確診個案，占整個廣東省個案約三分之一。深圳市昨日亦公布新增19宗病例，而全市最多病例的，正是仍未封關的深圳灣口岸所處的南山區，有50宗。其次是福田區，有45宗；龍崗區有38宗；羅湖區有17宗。

中文大學公共衛生及基層醫療學院客座教授黃子惠告訴明報，“其他人仍可從剩下的3個關口（不計郵輪碼頭）進入香港。部分封、部分不封也是有漏洞，沒什麼作用。無論人在哪個關口入來，一個人入了來就可以社區爆發，要儘早關閘。”對於特首指中港兩地人民交往多元，黃認為即使有工作、學習等理由，短期內亦不應兩地走，如有中港兩邊走的僱員和學生，應盡量在港工作就住香港、在大陸工作就住大陸。

港大微生物學系講座教授袁國勇認為，最新措施的效果要看未來人流數字。民主黨黃碧雲斥林太是“假封關”，無助阻隔病毒傳播；親共的工聯會立法會議員麥美娟說，若政府一周前一併宣布昨日措施效果更好，現予人感覺“擠牙膏”。